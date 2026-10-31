Las tragedias de los vallenateros en Colombia: un repaso por los casos más sonados

Las carreteras del Caribe guardan una dolorosa historia para el vallenato. Cantantes y músicos han perdido la vida en accidentes de tránsito, mientras otros han sobrevivido a siniestros.
Uno de los casos más recordados es el de Patricia Teherán, quien murió el 19 de enero de 1995, a los 25 años, cuando el vehículo en el que viajaba hacia Cartagena sufrió un accidente tras el estallido de una llanta.
Diez años después, el 24 de agosto de 2005, falleció Kaleth Morales, a los 21 años, tras accidentarse cuando viajaba entre Cartagena y Valledupar. En 2017, el género perdió a Martín Elías, de 26 años, luego de un siniestro en una vía de Sucre. También murieron en accidentes el cantante Jesús Manuel Estrada, en 2003; el compositor Romualdo Brito, en 2020, y Martín Maestre, tío y mentor de Diomedes Díaz. A la lista se suma el cantante Adaníes Díaz.
Otros artistas han sobrevivido a accidentes. Ana del Castillo sufrió dos en 2019; Luifer Cuello, en 2024, y el rey vallenato Jaime Luis Campillo resultó involucrado en un siniestro. En octubre de 2026, Enaldo Barrera, Diomedito, sobrevivió a un volcamiento.
El accidente del bus de Kbeto Zuleta, ocurrido el 26 de octubre en el río Ariguaní, volvió a enlutar al género: el cantante perdió una pierna y dos integrantes de su agrupación murieron.
Artistas y agrupaciones que han sufrido accidentes (con sobrevivientes o heridos)
Kbeto Zuleta (Carlos Alberto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta) y su agrupación: Sufrieron un grave accidente en octubre de 2026 en la vía que conduce hacia Bosconia-Valledupar (cerca del río Ariguaní), un hecho que dejó varias personas heridas y dos integrantes de su agrupación fallecidos.
Ana del Castillo: Sufrió dos accidentes de tránsito en 2019; uno en Valledupar y otro en la Vía Oriental del Atlántico.
Omar Geles: Sobrevivió a un accidente en diciembre de 2021 en la Troncal de Occidente, entre Chinú y Sahagún (Córdoba).
Luifer Cuello: Sobrevivió a un accidente en julio de 2024 en una vía del Cesar tras chocar su vehículo contra una vaca.
Jaime Luis Campillo (rey vallenato): Sobrevivió tras accidentarse en jurisdicción de Codazzi (Cesar) cuando se dirigía hacia Valledupar.
Enaldo Barrera (Diomedito): Sobrevivió a un volcamiento en la vía entre San Martín y Aguachica (Cesar) en octubre de 2026.
Cantantes y compositores fallecidos en accidentes de carretera
Kaleth Morales (el Rey de la Nueva Ola): Murió el 24 de agosto de 2005 a los 21 años tras accidentarse en la vía entre Cartagena y Valledupar (en el departamento del Magdalena).
Martín Elías: Falleció el 14 de abril de 2017 (Viernes Santo) a los 26 años de edad, luego de que su camioneta se accidentara en el sector de Aguas Negras, en la vía que comunica a Coveñas con San Onofre (Sucre).
Romualdo Brito (reconocido compositor): Murió el 20 de noviembre de 2020 cuando su camioneta chocó contra un árbol cerca del corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar).
Patricia Teherán (la Diosa del Vallenato): Murió el 19 de enero de 1995 a los 25 años en un accidente en la vía Barranquilla-Cartagena, tras estallarse una llanta del vehículo en el que se movilizaba.
Jesús Manuel Estrada: (voz de Los caminos de la vida): Murió en un trágico accidente automovilístico en 2003 en La Gloria, Cesar.
Adaníes Díaz: Falleció en un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Riohacha (kilómetro 10).
Martín Maestre: Tío y mentor de Diomedes Díaz, murió a los 26 años en 1979, saliendo de Patillal.