Las tragedias de los vallenateros en Colombia: un repaso por los casos más sonados

Las carreteras del Caribe guardan una dolorosa historia para el vallenato. Cantantes y músicos han perdido la vida en accidentes de tránsito, mientras otros han sobrevivido a siniestros.

Accidentes en carretera que han arrebatado a grandes talentos al vallenato colombiano

Uno de los casos más recordados es el de Patricia Teherán, quien murió el 19 de enero de 1995, a los 25 años, cuando el vehículo en el que viajaba hacia Cartagena sufrió un accidente tras el estallido de una llanta.

Diez años después, el 24 de agosto de 2005, falleció Kaleth Morales, a los 21 años, tras accidentarse cuando viajaba entre Cartagena y Valledupar. En 2017, el género perdió a Martín Elías, de 26 años, luego de un siniestro en una vía de Sucre. También murieron en accidentes el cantante Jesús Manuel Estrada, en 2003; el compositor Romualdo Brito, en 2020, y Martín Maestre, tío y mentor de Diomedes Díaz. A la lista se suma el cantante Adaníes Díaz.

El vallenato recuerda a sus artistas fallecidos en accidentes ocurridos en carretera. Foto: Made with Google AI

Otros artistas han sobrevivido a accidentes. Ana del Castillo sufrió dos en 2019; Luifer Cuello, en 2024, y el rey vallenato Jaime Luis Campillo resultó involucrado en un siniestro. En octubre de 2026, Enaldo Barrera, Diomedito, sobrevivió a un volcamiento.

El accidente del bus de Kbeto Zuleta, ocurrido el 26 de octubre en el río Ariguaní, volvió a enlutar al género: el cantante perdió una pierna y dos integrantes de su agrupación murieron.

Artistas y agrupaciones que han sufrido accidentes (con sobrevivientes o heridos)

Kbeto Zuleta (Carlos Alberto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta) y su agrupación: Sufrieron un grave accidente en octubre de 2026 en la vía que conduce hacia Bosconia-Valledupar (cerca del río Ariguaní), un hecho que dejó varias personas heridas y dos integrantes de su agrupación fallecidos.

Kbeto Zuleta sufrió un grave accidente de tránsito en una vía del Cesar. Foto: @KBETO ZULETA

Hermano de Kbeto Zuleta habla de su estado de salud: permanece en estado crítico y será sometido a nueva intervención

Ana del Castillo: Sufrió dos accidentes de tránsito en 2019; uno en Valledupar y otro en la Vía Oriental del Atlántico.

Ana del Castillo sufrió dos accidentes de tránsito durante 2019. Foto: Getty Images for Latin Recording

Ana del Castillo se habría accidentado; preocupación entre los seguidores de la artista

Omar Geles: Sobrevivió a un accidente en diciembre de 2021 en la Troncal de Occidente, entre Chinú y Sahagún (Córdoba).

La carretera entre Chinú y Sahagún fue escenario del accidente de Omar Geles. Foto: Fundación de la Leyenda Vallena

Así fue como Omar Geles esquivó la muerte años atrás: sufrió grave accidente cuando iba para un concierto

Luifer Cuello: Sobrevivió a un accidente en julio de 2024 en una vía del Cesar tras chocar su vehículo contra una vaca.

Luifer Cuello sobrevivió a un accidente de tránsito en el Cesar en 2024. Foto: Suministrada API

Luifer Cuello logró salir ileso de accidente de tránsito; el cantante vallenato vivió susto “tremendo”

Jaime Luis Campillo (rey vallenato): Sobrevivió tras accidentarse en jurisdicción de Codazzi (Cesar) cuando se dirigía hacia Valledupar.

El rey vallenato Jaime Luis Campillo sobrevivió a un accidente en el Cesar Foto: JAIME L. CUMPILLO

Jaime Luis Campillo, artista vallenato, sufrió fuerte accidente automovilístico: así quedó su camioneta

Enaldo Barrera (Diomedito): Sobrevivió a un volcamiento en la vía entre San Martín y Aguachica (Cesar) en octubre de 2026.

Diomedito sobrevivió a un volcamiento en una carretera del Cesar en octubre de 2026. Foto: Suministrada API

Cantantes y compositores fallecidos en accidentes de carretera

Kaleth Morales (el Rey de la Nueva Ola): Murió el 24 de agosto de 2005 a los 21 años tras accidentarse en la vía entre Cartagena y Valledupar (en el departamento del Magdalena).

Kaleth Morales murió a los 21 años en un accidente de carretera en 2005. Foto: Suministrada API

Martín Elías: Falleció el 14 de abril de 2017 (Viernes Santo) a los 26 años de edad, luego de que su camioneta se accidentara en el sector de Aguas Negras, en la vía que comunica a Coveñas con San Onofre (Sucre).

Martín Elías murió a los 26 años en un accidente de tránsito en Sucre. Foto: Suministrada API

Romualdo Brito (reconocido compositor): Murió el 20 de noviembre de 2020 cuando su camioneta chocó contra un árbol cerca del corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar).

Romualdo Brito murió en un accidente de tránsito en el Cesar en 2020. Foto: Prensa Festival de la Leyenda Va

Patricia Teherán (la Diosa del Vallenato): Murió el 19 de enero de 1995 a los 25 años en un accidente en la vía Barranquilla-Cartagena, tras estallarse una llanta del vehículo en el que se movilizaba.

Patricia Teherán murió a los 25 años en un accidente de carretera en 1995. Foto: Externos

Jesús Manuel Estrada: (voz de Los caminos de la vida): Murió en un trágico accidente automovilístico en 2003 en La Gloria, Cesar.

Jesús Manuel Estrada, voz de "Los caminos de la vida", murió en 2003. Foto: SUMINISTRADA SEMANA -API

Adaníes Díaz: Falleció en un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Riohacha (kilómetro 10).

Adaníes Díaz murió en un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Riohacha. Foto: SUMINISTRADA SEMANA -API

Martín Maestre: Tío y mentor de Diomedes Díaz, murió a los 26 años en 1979, saliendo de Patillal.