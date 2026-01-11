Yeison Jiménez y otros artistas colombianos que han fallecido en trágicos accidentes

La vida de un artista no solo se construye a partir de éxitos, shows memorables y lujos, sino también de arduas jornadas que les exigen trasladarse de un lugar a otro en cortos periodo. Estas ajetreadas rutinas en muchos casos han hecho que, a lo largo de la historia, varios hayan perdido la vida en trágicos accidentes, tanto aéreos como por carretera.

El caso más reciente que viste de luto a Colombia es el del artista de música popular Yeison Jiménez, quien falleció a sus 34 años tras ser víctima de un accidente de avioneta en medio de sus compromisos laborales, mientras se dirigía a Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación ante miles de fanáticos.

En la aeronave, el intérprete de Ni tengo ni necesito iba acompañado de otras cinco personas, identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente del artista), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

Según informó la Aerocivil, el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde del sábado, 10 de enero, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Yeison Jiménez, cantante colombiano que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avión. Foto: Getty Images

Otros artistas que han muerto en trágicos accidentes

La repentina y temprana muerte del intérprete de Maldita traga recuerda la pérdida de otros artistas que han dejado un importante legado en la industria musical y que todavía son recordados por sus seguidores con sus canciones, entre ellos:

Kaleth Morales

El cantante de música vallenata, también conocido como el ‘Rey de la nueva ola del vallenato’, murió el 24 de agosto de 2005, cuando apenas tenía 21 años, en medio de un accidente de tránsito que se presentó mientras viajaba junto a su hermano Keyner hacia Montería, Córdoba.

La tragedia se registró por la carretera entre Cartagena y Valledupar y, tal como sucedió en el caso de Yeison Jiménez, Kaleth perdió la vida mientras se desplazaba para cumplir con uno de sus shows.

Patricia Teherán

Otra perdida que muchos recuerdan en Colombia fue la de Patricia Teherán, líder vocal de Las diosas del vallenato, famosa por éxitos como Tarde lo conocí.

La artista falleció el 19 de junio de 1995 en un accidente automovilístico, a sus 24 años. El hecho, según informaron las autoridades, se presentó a causa del estallido de una de las llantas del vehículo en el que se movilizaba y que terminó volcado.

Martín Elías Díaz

Uno de los hijos del recordado Diomedes Díaz también fue víctima de esta serie de sucesos. Falleció el 14 de abril de 2017, a sus 26 años.

El cantante se desplazaba en su camioneta por la vía que une San Onofre, Sucre, con Lorica, Córdoba,, después de haber ofrecido un concierto en Coveñas.

Jesús Manuel Estrada

Hasta ahora, el género vallenato es el que más pérdidas ha sufrido. El cantautor Jesús Manuel Estrada, integrante de Los Diablitos, murió el 12 de noviembre de 2003, tras un accidente entre los departamentos del Cesar y Santander, luego de salir de un evento.

Romualdo Brito

El compositor de música vallenata, Romualdo Brito, falleció el 20 de noviembre de 2020 en un accidente de tránsito. El trágico hecho ocurrió a la altura del corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar.