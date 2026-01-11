Fan a la que Yeison Jiménez sorprendió mientras interpretaba sus canciones en la calle, lamentó su muerte: “Aún no lo asimilo”

Los seguidores del cantante de música popular Yeison Jiménez han colmado las redes sociales con mensajes de despedida y dolor tras conocer su fallecimiento. La noticia, que se difundió rápidamente en los medios de comunicación y plataformas digitales en la tarde del sábado 10 de enero, dejó en shock a más de uno.

A sus 34 años, el artista caldense perdió la vida a causa de un accidente de avioneta, ocurrido en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Fiscalía abre indagación tras accidente en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Ante esta lamentable situación, sus fanáticos han exaltado su importante legado, disciplina y esfuerzo que marcaron su corta, pero exitosa trayectoria musical. Entre las reacciones, se destaca la de una joven identificada en redes como Nykol Herrera, a quien Yeison Jiménez sorprendió mientras interpretaba sus canciones en la calle en Manizales.

Este emotivo gesto del artista se dio pocos días antes de su deceso, en colaboración con el famoso creador de contenido Camilo Cifuentes, quien mantiene su identidad en reserva, pero se ha hecho popular por apoyar a emprendedores y trabajadores informales con ayudas económicas y otros obsequios.

Fanática de Yeison Jiménez que compartió escenario con él lamenta su muerte Foto: Instagram @nykol_herrera

Emocionado y ansioso por hacer parte de su contenido, Yeison Jiménez se animó a conocer a Nykol mientras realizada su trabajo diario: cantar en plena vía pública. Al principio, el artista ocultó su rostro, pero después lo reveló al entonar una de sus canciones frente a ella.

Enseguida, la joven no pudo contener las lágrimas de alegría y protagonizó un emotivo abrazo con el artista, que posteriormente se convirtió en una sorpresa aún mayor, cuando él la invitó a cantar junto a él en el escenario durante una de sus presentaciones en la Feria de Manizales.

Sin titubear, Nikol aceptó la propuesta y, desde principio a fin, el encuentro —tanto en la calle como en la tarima— se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios aplaudieron la conmovedora sorpresa que le dio el artista y destacaron su sencillez.

Yeison Jiménez la invitó a cantar con él en uno de sus shows. Foto: Instagram @nykol_herrera

“Me parte el alma”: hija de Yeison Jiménez publicó mensaje tras la muerte del cantante

Por eso, la joven fanática de Yeison Jiménez se sumó a los mensajes de despedida, recordando este importante momento de su vida que se convirtió en un sueño cumplido, y expresó su agradecimiento a Dios por la oportunidad de conocer personalmente al cantante y compartir escenario con él.

Además, publicó un video en el que se le ve llorando y sosteniendo un portarretrato en el que guarda, como un tesoro, una fotografía que recuerda la sorpresa que le dio el artista y un billete de $20.000 pesos que él le habría entregado mientras la escuchaba cantar en las calles, como si se tratara de un transeúnte más.