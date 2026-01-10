Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron con emotivo gesto a una fanática que canta en la calle; la mujer rompió en llanto

En redes sociales se ha viralizado un nuevo video del creador de contenido Camilo Cifuentes, esta vez en colaboración con el artista de música popular Yeison Jiménez, quien aceptó la propuesta de conocer a una fanática suya que trabaja cantando en las calles de Manizales.

El emotivo gesto, que tocó el corazón de miles de seguidores en redes sociales, fue posible gracias a la disposición del intérprete de ‘Vete’, ya que, a pesar a tener un compromiso más tarde, decidió acercarse a saludar a su seguidora en plena vía pública.

No obstante, para hacer la sorpresa aún más especial, inicialmente el artista ocultó su identidad cubriendo su rostro con un tapabocas, además, se presentó como un transeúnte común mientras la cantante emergente entonaba una de sus canciones.

Enseguida, se acercó, le pidió que cantara nuevamente la canción y, tras escucharla, le preguntó si podía unirse a la interpretación, solicitud que ella aceptó sin dudarlo y sin imaginarse quién era realmente la persona a la que resultó entregándole su micrófono.

El interpreté de 'Vete' la invitó a cantar junto a él en el escenario. Foto: Captura de pantalla redes sociales / Instagram @camilocifuentes962

Cuando Yeison Jiménez comenzó a cantar ‘Maldita traga’, la joven cantante se dio cuenta de que estaba frente al verdadero intérprete del tema y no pudo contener su emoción al confirmarlo luego de que él se quitara el tapabocas.

En medio de su alegría, por tener a uno de sus ídolos tan cerca, la mujer rompió en llanto, lo abrazó y le expresó su agradecimiento por el emotivo gesto que, junto a Camilo Cifuentes, habían tenido mientras trabajaba y justo el día de su cumpleaños.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, pues le entregaron una moto y, como si fuera poco, Yeison Jiménez le hizo una invitación muy especial: presentarse en tarima junto a él en uno de sus conciertos en la Feria de Manizales, propuesta que ella aceptó visiblemente emocionada y, al mismo tiempo, totalmente atónita.

Más adelante, en el video aparece el sueño hecho realidad de la joven sobre el escenario cantando junto al reconocido artista de música popular, que la llamó a unirse a su show, presentándola como una mujer “que se la rebusca durísimo”.

Durante su espectáculo, la mujer demostró su profesionalismo frente al público y, antes de retirarse de la tarima, le pidió a los asistentes regalarle un aplauso a Jiménez expresándole, una vez más, su agradecimiento por la gran sorpresa que le dio junto al creador de contenido, un hombre que no muestra su rostro, pero que ha causado furor en las plataformas digitales con sus videos, enfocados en sorprender a emprendedores y trabajadores informales con ayudas económicas y otros detalles.