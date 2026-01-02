Yeison Jiménez se mostró enojado y amargado en Año Nuevo por lío con su presentación: “Por eso, no vendo un 31 ni lo volveré a hacer”

Lejos de terminar 2025 con una gran celebración, el cantante de música popular Yeison Jiménez despidió el año con molestia y frustración.

El artista recurrió a sus redes sociales para expresar a sus seguidores su inconformidad por una serie de retrasos que, según relató, perjudicaron su presentación en un evento realizado en Cartagena.

Ya en la madrugada del 1 de enero de 2026, habló en su cuenta de Instagram para explicar lo ocurrido. Visiblemente incómodo, compartió con sus fanáticos detalles de la situación que nubló lo que esperaba fuera un cierre de año positivo.

Yeison Jiménez reveló la razón por la que terminó en una ambulancia: “La embarré”

“Al que no le gusta el caldo le dan dos tazas. Yo nunca vendo un 31 de diciembre, en la vida he vendido un 31 porque la quería pasar chimba”, fue lo primero que dijo Yeison, aclarando que en dicho año rompió su propia regla de no hacer presentación el día de fin de año y, además, se mostró arrepentido por ello.

“Son las 3:26 a. m. y estoy esperando desde la 1:00. a. m. esperando para subirme a la tarima”, añadió.

Su molestia era tan grande, sobre todo porque se sentía apenado por la cantidad de gente que tuvo que esperar como él a que pudiera salir a tarima. “Mil disculpas a la gente que viajó de todo el país para vernos, demasiados retrasos y yo soy un señor”, afirmó.

“Me toca subirme y cumplirles con amor y con respeto, pero, por eso, no vendo un 31 ni lo volveré a hacer. Es una mierda sentarme a ver como todo el mundo la pasa una chimba y yo tengo que estar en sano juicio para cumplir a gente que no le cumplan a uno, ¿Qué vuelta, no? Pero nada, estoy como lápices viejos, no copio [...] Cartagena, los quiero, la buena”, agregó.

“No merece ser un cheque al portador”: Yeison Jiménez habló del secuestro de Miguel Ayala y dejó ver lo afectado que está

Las palabras de Yeison Jiménez generaron diversas reacciones en redes sociales: “No entiendo por qué una persona independiente laboralmente y con tanta plata decide trabajar una fecha especial y familiar”; “Pero se va a las 5:30, ¡con los bolsillos llenos! Eso es lo que le gusta, pues”; “Los ricos y sus tristezas”; “Pero eso es el trabajo, amigo, y se debe hacer con amor porque son sus seguidores”; “Pues tan sufrido, ¡usted decide! No se ponga de víctima, hombre”; “Lo que le duele y le da rabia es estar en sano juicio, no parchado”; “Ojalá esos fueran mis problemas en la vida”, fueron algunos de los comentarios.