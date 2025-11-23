Suscribirse

“No merece ser un cheque al portador”: Yeison Jiménez habló del secuestro de Miguel Ayala y dejó ver lo afectado que está

El cantante caldense se mostró bastante dolido por lo que está viviendo Giovanny Ayala.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 7:07 p. m.
Yeison Jiménez se pronunció por secuestro del hijo de Giovanny Ayala
Yeison Jiménez se pronunció por secuestro del hijo de Giovanny Ayala. | Foto: Montaje Semana | 1. Instagram: @giovannyayalaoficial - 2. Instagram: @miguelayala_oficial - 3. Instagram: @yeison_jimenez

Desde el pasado 19 de noviembre, el cantante de música popular Giovanny Ayala se encuentra atravesando una compleja situación familiar.

En la mañana de este día, se dio a conocer la noticia del secuestro de Miguel Ayala, el hijo de 21 años de este artista, en el departamento del Cauca.

Miguel es hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala.
Miguel es hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial

Desde que este lamentable hecho se hizo público, varios colegas de Ayala, como Jhonny Rivera se han pronunciado al respecto, y recientemente se sumó el intérprete de Aventurero, Yeison Jiménez.

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, el cantante caldense se pronunció por el secuestro de Miguel y expresó su solidaridad a la familia de Giovanny Ayala.

Contexto: Vidente advierte el peligro tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envía mensaje al artista: “Debe actuar ya”

“Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador, que no merece ser privado de la libertad”, dijo inicialmente Yeison.

Además, expresó una inconformidad: en la actualidad, se está utilizando a las personas como cheques, como el medio para llegar a un fin.

“A Miguelito Ayala, a su familia, a su papá, lo siento mucho, me da mucha cagada lo que está pasando y de mi parte la verdad me encuentro muy conmocionado con el tema porque no está bien que ahora los seres humanos nos hayamos vuelto un cheque para los bandidos”, añadió.

¿Cómo fue el secuestro de Miguel Ayala?

Las autoridades locales informaron que el secuestro se registró en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como El Túnel, área perteneciente al municipio de Cajibío.

De acuerdo con los primeros reportes entregados, el mánager y el hijo del cantante Giovanny Ayala se desplazaban en una camioneta rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, tras haber partido desde Popayán y después de haber realizado una presentación musical.

Contexto: Así fueron las horas previas al secuestro de Miguel Ayala en Cauca: salen al aire videos

Durante el recorrido, fueron interceptados por dos carros y una moto, situación que los obligó a desviarse de la vía principal y dirigirse hacia el sector de Las Tres Margaritas.

Luego de esto, no se ha obtenido mayor información de la situación de ambos jóvenes. Por ahora, ha sido Giovanny Ayala quien ha publicado un video en su cuenta de Instagram pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro para que con ayuda del Gaula, la Sijín y la Policía, se pueda dar la liberación de su hijo y el mánager, Nicolás.

