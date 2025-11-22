Vidente advierte el peligro tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envía mensaje al artista: “Debe actuar ya”

El intérprete de música popular Giovanny Ayala enfrenta una compleja situación familiar tras conocer, pocas horas después de una presentación, que su hijo Miguel Ayala y su mánager habían sido secuestrados.

Este lamentable hecho se dio a conocer el 19 de noviembre, cuando se confirmó que ambos desaparecieron en el departamento del Cauca.

Las autoridades locales detallaron que la retención ocurrió en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como El Túnel, dentro del municipio de Cajibío.

Los primeros informes señalan que Miguel y el representante artístico viajaban en una camioneta rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, después de haber partido de Popayán.

Durante el recorrido, el carro fue interceptado por dos automóviles y una motocicleta, lo que obligó a los ocupantes a desviarse de la vía principal y dirigirse hacia el sector de Las Tres Margaritas, donde finalmente se concretó el secuestro.

Vidente habló sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

En las últimas horas, Sofía del Guercio, también reconocida como la bruja más poderosa del país, en exclusiva para La red viral, habló sobre el joven cantante y aunque afirmó algo que dio paz y tranquilidad, también mencionó otras cosas que despertaron la preocupación en este caso.

La mujer, en sus propias palabras, le afirmó al cantante de música popular Giovanny Ayala que su hijo continúa con vida.

Sin embargo, las palabras que levantaron el miedo y la zozobra fue que está “en la oscuridad”, y se encuentra rodeado de una energía bastante regular, pesada y bajo un riesgo extremo de muerte.

El cantante Miguel Ayala terminó en poder de un grupo armado ilegal cuando se movilizaba por la vía Panamericana, tramo Popayán-Cali. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

En el momento en el que Sofía comenzó la lectura de las cartas lanzó la advertencia de que el joven está pasando momentos bastante complejos.

“Está en las peores cartas, el muchacho está en verdadero riesgo”, dijo.

Además de esto, las cartas que obtuvo terminaron revelando lo mismo que fue mencionado en su momento por las autoridades. “Las disidencias de las Farc son las que tienen a este muchacho... aquí lo estoy viendo”, señaló.

Sofía fue revelando poco a poco las cartas que salían en relación con la situación de Miguel Ayala (la serpiente, el colgado, la torre), y según ella, estas solo implican que el joven cantante está bajo un verdadero peligro.

“Él está en alto riesgo… el hijo de Giovanny puede estar en riesgo de que lo asesinen allá en el secuestro. Está en riesgo de ser enjuiciado negativamente y ajusticiado”, afirmó.

Dejando ver que el miedo de la situación es más serio de lo que parece, la tarotista afirmó que está en manos de un grupo al margen de la ley que decide la vida o la muerte.

“Ahí está en juicio, está siendo enjuiciado por organizaciones guerrilleras […] Ahí está la oscuridad que ustedes llaman diablo o Lucifer”, dijo.

Pese a todo lo negativo que ve, Sofía mencionó que aún queda una luz pequeña para Miguel Ayala y es la protección que tiene. “Hay un espíritu protector que por lo menos respeta su vida”, afirmó.

Por último, la bruja señaló que el cantante de música popular debe entrar a actuar ya en la situación antes de que lo peor pueda pasar.