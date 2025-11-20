Se conoce quiénes estarían detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala; dieron detalles de lo ocurrido

En la mañana del miércoles, 19 de noviembre, las autoridades del Cauca confirmaron que Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager fueron víctimas de un secuestro. El hecho se registró en plena vía Panamericana; por ahora, no se conocen los motivos detrás de su rapto.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los organismos de investigación, ambos viajaban por la carretera para cumplir con un compromiso profesional cuando su vehículo fue interceptado por varios hombres armados. Los individuos obligaron a descender a las dos víctimas y se las llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento haya claridad sobre su paradero.

No obstante, este jueves, 20 de noviembre, el caso dio un giro, luego de que la Policía reveló quiénes eran los que, presuntamente, están detrás de la situación. Según el informe, se trataría de integrantes del llamado frente Jaime Martínez, quienes tomaron camino hacia el norte del Cauca.

“Los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”, indicaron las autoridades.

Los detalles apuntaron a que, presuntamente, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una moto, los cuales dejaron al conductor de su carro en el camino y se enfocaron en el artista.

“Estas personas son secuestradas, dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y, posteriormente, los llevan hasta el norte de este municipio”, reveló el comandante.

Giovanny Ayala ha pedido respeto por el caso de su hijo

El cantante de música popular aprovechó para pedir respeto a todas las personas, debido a especulaciones que salieron a la luz con respecto al caso de su hijo.

La estrella popular mencionó que esperaba profesionalismo de los medios y prudencia de aquellos que lo atacaban en un momento de completa vulnerabilidad.