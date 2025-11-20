Giovanny Ayala se fue contra reconocidos locutores y estalló por delicado tema sobre su hijo: “Una falta de respeto”

El artista de música popular Giovanny Ayala enfrenta un complejo momento personal tras conocerse que su hijo, Miguel Ayala, y su representante fueron secuestrados recientemente, poco después de finalizar una presentación musical.

En medio de esta cruda situación que atraviesan, los comentarios y reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar, llevando a que la atención se posara en unas declaraciones de un locutor colombiano, quien se refirió a este grave panorama.

De acuerdo con lo que quedó registrado, un fragmento del programa Impresentables, de Los 40, comenzó a circular en redes sociales, mostrando cómo Pipe Flórez, integrante de la emisora, ponía en duda la veracidad de los hechos, basándose en situaciones del pasado, donde el artista fingió una supuesta pelea con un colega.

El locutor aseguró que solamente creería la noticia cuando las autoridades lo confirmaran, pues no caería en ningún tipo de publicidad dentro de este panorama.

“No les creo, nada, yo a Giovanny Ayala no lo creo nada desde que se puso a jugar en Colombia con el tema de la violencia, que se había prendido a puños con yo no sé quién para lanzar una canción, hasta que las autoridades, la Policía nacional no dé el reporte oficial de que el man está desaparecido, yo al señor Giovanny, gran cantante, respeto su trayectoria, qué pena no lo creo nada desde que fue capaz de usar la violencia como método de publicidad”, comentó.

Uno de sus colegas tomó la palabra y mencionó que este secuestro sí era real, pues las autoridades ya habían hablado de manera oficial sobre los hechos. Aunque el clip fue eliminado al poco tiempo, la ola de críticas avanzó con fuerza.

Tras los comentarios y actualización del caso, Flórez tomó la palabra y se disculpó, enviándole unas palabras al cantante de música popular.

“Lo siento mucho por don Giovanny Ayala, siempre le he creído a usted. Esperamos que su hijo aparezca pronto con vida y con salud”, dijo.

Ante esto, Giovanny Ayala, que ya se había pronunciado, reaccionó y le tiró al formato, pidiéndoles respeto en una situación tan delicada. El intérprete dejó un comentario en un post, el cual también fue eliminado.

“Me parece una falta de respeto, que ustedes con el profesionalismo que tienen se burlen del dolor ajeno”, señaló, bastante incómodo.

Por otra parte, Valentina Ayala, hija del cantante y hermana de Miguel Ayala, reaccionó en sus historias de Instagram, pidiendo respeto y prudencia con las especulaciones que salían a la luz.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, aseguró.