Giovanny Ayala conmueve con fotografía tras el secuestro de su hijo; familia hace urgente llamado

En las horas de la mañana del miércoles, 19 de noviembre, las autoridades del Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ayala, hijo del famoso cantante Giovanny Ayala, y su mánager. Los hechos habrían ocurrido en medio de la vía Panamericana y hasta el momento, se desconocen las razones de su retención.

Según la información brindada por los entes investigadores, el artista y su trabajador se encontraban desplazándose por la carretera con el fin de cumplir con un compromiso laboral, y en medio de su trayecto fueron detenidos por un grupo de hombres que los bajaron del vehículo en el que se movilizaban y se los llevaron a un lugar que se desconoce.

Él es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala que fue secuestrado. | Foto: Instagram: @miguelayala_oficial

Esto ha llevado a sus familiares a pedir ayuda por medio de todos los canales posibles, siendo las redes sociales una de las alternativas que les ha permitido viralizar la información y compartir la preocupación que ha incrementado con el paso de las horas.

“Te espero en casa, hijo. Con la ayuda de Dios”, son las más recientes palabras que publicó el intérprete de De qué te las picas y De rodillas te pido en sus historias de Instagram.

El cantante de música popular se pronunció a través de sus redes sociales y dio contundente mensaje. | Foto: Instagram @giovannyayalaoficial

Por otro lado, sus hermanas menores también se manifestaron a través de sus perfiles y compartieron detalles de los dolorosos momentos que viven en medio de la incertidumbre por la falta de información sobre el paradero de Miguel.

“Esto que estamos viviendo es una pesadilla horrible, pero confiamos en que Dios te cuida, te protege y te va a traer de regreso. No estás solo. Cada latido, cada oración y cada lágrima es por ti. Te esperamos. Te amamos”, escribió Natalia junto a una fotografía familiar en un reciente cumpleaños.

Tras el secuestro de Miguel Ayala, sus familiares han pedido ayuda en redes sociales. | Foto: Instagram @nataliaayala21

Adicionalmente, Valentina hizo un llamado a la comunidad digital y pidió respeto en medio de la situación, pues han recibido una gran cantidad de mensajes fuertes, ofensivos, dañinos y dolorosos, burlándose de la situación y buscando desestabilizarlos por lo ocurrido.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, anotó.

Agregó: “Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”.

Hasta el momento, siguen a la espera de los resultados de las pesquisas realizadas por la Policía, pues se esperan conocer detalles del estado de salud de los secuestrados y su paradero.