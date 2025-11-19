Revelan nuevos detalles sobre el secuestro del hijo de Giovanny Ayala; su padre compartió un nuevo mensaje

Tras el secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, ocurrido la noche del martes 18 de noviembre, se han generado varias dudas sobre cómo y por qué se produjo la retención. El caso, reportado en la vía Panamericana a la altura del sector conocido como El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, Cauca, mantiene en alerta a las autoridades y a la familia del artista.

Según las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m., cuando Miguel y la persona que lo acompañaba —su manager— se desplazaban por la Panamericana tras presentaciones en Popayán. Fueron interceptados por sujetos armados y obligados a descender del vehículo; luego los trasladaron con rumbo desconocido.

¿Qué se conoce del modus operandi y la ruta que emprendieron?

De acuerdo con la primera información entregada por las autoridades, Miguel Ayala y su manager iban en un vehículo de plataforma cuando fueron interceptados por dos carros, cuyos ocupantes los obligaron a bajarse y los condujeron hacia el norte del municipio.

Ambas víctimas habrían salido de realizar presentaciones en varios establecimientos comerciales de Popayán y se dirigían hacia Cali cuando fueron retenidos. Hasta el momento, de acuerdo con la versión, no se ha reportado ninguna exigencia económica por parte de los responsables del secuestro.

El triste mensaje que dejó su padre

El artista y también padre de Miguel, ha estado dejando a lo largo del día mensajes en su red social Instagram. El último fue después del mediodía, cuando publicó una foto abrazándose con su hijo, y decía: “Te espero en casa hijo, con la ayuda de Dios”.

Horas antes, Giovanny Ayala pidió respeto y prudencia en otro mensaje frente a la situación familiar además de evitar especulaciones y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido la familia en este momento difícil. Las autoridades competentes — entre ellos el Gaula — mantienen operativos focalizados para ubicar a los secuestrados y encontrar a los responsables.

Miguel —hijo menor del artista— ha incursionado en la música: participó en 2023 como aspirante en el reality musical ‘Yo me llamo’, donde generó atención por su parecido con su padre.

Tiene alrededor de 23 años y en días recientes se presentó en eventos del sur del Cauca, incluido el corregimiento de Huisitó, El Tambo, antes de emprender el viaje hacia el aeropuerto de Palmira.