Él es Miguel Ayala, hijo secuestrado de Giovanny Ayala; tuvo corta participación en reality colombiano

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre se dio a conocer la lamentable noticia del doble secuestro en el que está Miguel Ayala, el hijo del famoso cantante de música popular Giovanny Ayala, y el mánager del joven artista.

Las autoridades en el Cauca fueron quienes confirmaron este hecho asegurando que lo sucedido ocurrió en la vía Panamericana, a la altura del sector El Túnel, en jurisdicción de Cajibío.

Él es Miguel Ayala, joven cantante hijo de Giovanny Ayala

El joven artista es uno de los seis hijos del reconocido cantante de música popular colombiana, hermano de Valentina, Natalia, Sebastián, ‘Junio’ y Luis Ángel.

Miguel se dio a conocer en la industria del entretenimiento en el año 2023 al llegar como aspirante a participante del famoso reality musical colombiano, 'Yo me llamo’.

Miguel llegó al templo de la imitación con tan solo 18 años para imitar a su padre, pero su sueño de permanecer en el mismo fue realmente corto, pues fue Amparo Grisales quien no lo aceptó, y señaló “canta mejor que el original”, desconociendo que era el hijo del famoso cantante.