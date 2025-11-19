Giovanny Ayala habló tras enterarse del secuestro de su hijo Miguel, pidió respeto: “No es momento para comentarios hirientes”

El cantante de música popular Giovanny Ayala se encuentra atravesando una difícil situación familiar, luego de que se enterara de que uno de sus hijos, Miguel Ayala, junto con su mánager, fueron secuestrados hace pocas horas, luego de terminar una presentación musical.

Hace algunos minutos, el famoso artista llanero utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse por lo sucedido, pedir respeto, prudencia y agradecer a todas aquellas personas que le han hecho llegar mensajes de apoyo y solidaridad en este momento tan complejo que vive.

Giovanny Ayala habló por el secuestro de su hijo Miguel

En su historia, el cantante afirmó que estaba viviendo un momento muy duro tanto para él como para su familia entera.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido, por favor, respeto y prudencia”, escribió inicialmente el artista.

Luego de esto, Giovanny Ayala fue enfático en mencionar que este no era el momento de juzgar, levantar falsos testimonios o dejar comentarios que, para él y los suyos, son totalmente dolorosos: “No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar”, escribió.

Por otro lado, el artista, en medio de su dolor, también se tomó el tiempo para darles las gracias a las personas que le han mostrado empatía y le han dejado mensajes de apoyo.

Giovanny Ayala se pronunció por secuestro de su hijo Miguel. | Foto: Instagram: @giovannyayalaoficial

“Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, añadió.

En esta historia, varias personas le han dejado mensajes de apoyo al cantante: “Mi viejo querido, Dios te bendiga y sabes que mi familia y yo te apreciamos, esto nos duele demasiado”; “Mi solidaridad y oraciones contigo y con tu familia, apreciado Giovanny”; “En oración en este momento tan difícil”.

Así fue el secuestro de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

En la mañana de este miércoles 19 de noviembre se conoció la noticia del secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el hecho tuvo lugar en la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío.

Según los primeros reportes que fueron entregados, tanto el hijo del cantante como el mánager viajaban en una camioneta con destino al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, luego de salir de Popayán.