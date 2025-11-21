Así fueron las horas previas al secuestro de Miguel Ayala en Cauca: salen al aire videos

Tras más de 48 horas del secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, han salido al aire nuevos detalles que ayudan a reconstruir sus últimas horas antes de que fuera retenido en la vía Panamericana.

Se difundió un video de la presentación que ofreció el joven en el corregimiento de Huisitó, en el Tambo, Cauca, donde aparece cantando y atendiendo a seguidores antes del viaje en el que fue interceptado.

El video, recogido por Noticias Caracol, muestra a Miguel Ayala en la noche del domingo 16 de noviembre con sus seguidores en el corregimiento. En las imágenes, viste un sombrero oscuro y una camisa de manga larga; se le ve interpretando éxitos del género popular y posando con seguidores que se tomaban fotos con él.

La retención ocurrió en la noche del martes, cuando el vehículo en el que viajaban Miguel y su mánager fue bloqueado por otros dos carros y una moto en el tramo conocido como El Túnel, en jurisdicción de Cajibío. Ambos habrían sido obligados a bajarse y los captores los condujeron hacia el norte del departamento; desde entonces no se tiene confirmación sobre su paradero.

En las imágenes se le ve con sus seguidores. | Foto: Noticias Caracol

La Policía del Cauca y unidades especializadas, incluido el Gaula, activaron operativos de búsqueda e investigación desde las primeras horas tras la denuncia. En su reporte preliminar, las autoridades señalaron la posible responsabilidad de disidencias que delinquen en la zona; en particular, el frente conocido como Jaime Martínez, uno de los grupos armados con presencia en la Panamericana del suroccidente. Las investigaciones continúan para precisar responsabilidad y ubicación.

El entorno familiar del artista ha pedido manejo prudente de la información y solicitó respeto en redes sociales. El propio Giovanny Ayala publicó mensajes dirigidos a su hijo pidiendo esperanza y rezando por su pronta aparición; en uno de ellos escribió: “Te espero en casa, hijo, con la ayuda de Dios”. Hasta el momento tampoco se ha confirmado que se haya exigido alguna suma de dinero por la liberación.

En su presentación cantó canciones de su padre, Giovanny Ayala. | Foto: Noticias Caracol

Miguel y su mánager habían cumplido una gira de presentaciones por municipios del sur del Cauca durante el puente festivo y se dirigían desde Popayán hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para tomar un vuelo.

El hecho de que la retención se produjera en una franja con historial de presencia de estructuras armadas complica el seguimiento y la operación de búsqueda en el terreno.