Jhonny Rivera hizo frente a críticas por no ayudar a Giovanny Ayala en caso de su hijo secuestrado: “No lo dimensiono”

Durante la mañana del miércoles 19 de noviembre, las autoridades del Cauca confirmaron el secuestro de Miguel Ayala —hijo del popular cantante Giovanny Ayala— junto con su mánager. El incidente tuvo lugar en plena vía Panamericana, y hasta ahora no se han establecido las razones que motivaron su captura.

Según los primeros reportes entregados por los entes investigativos, ambos se desplazaban por la carretera para atender un compromiso laboral cuando su automóvil fue detenido por un grupo de hombres armados. Los sujetos obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo y se los llevaron hacia un destino desconocido, dejando a las autoridades sin pistas claras sobre su ubicación.

Sin embargo, en medio de las investigaciones que han adelantado, las miradas de los curiosos se posaron en Jhonny Rivera, quien habló recientemente de esta grave situación durante una dinámica de preguntas y respuestas.

El famoso fue interrogado en su cuenta oficial de Instagram, precisamente porque algunos consideraban inesperado que no hubiera ayudado a su colega en este doloroso momento. El cantante no dudó en ser claro y hablar del tema, exponiendo su posición.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Jhonny Rivera explicó que era muy poco lo que podía hacer, pero entendía realmente esta preocupación que podía inundar a su colega. En sus declaraciones indicó que esperaba que todo se arreglara, dando con el paradero de Miguel.

“Es muy poco lo que uno puede hacer aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny. No lo dimensiono... como artista, siento que es un tema que preocupa a todos, porque nosotros estamos viajando por cualquier parte del país llevando esparcimiento y alegría, y Miguel es un muchacho muy humilde y talentoso que no merece estar viviendo esto”, comentó en un video de su perfil.

“Yo tengo fe de que esto va a pasar muy pronto. Que así sea”, agregó.

Por su parte, Giovanny Ayala reaccionó a estas palabras y reafirmó el agradecimiento que sentía con su colega.

¿Quiénes serían los responsables del secuestro?

El panorama cambió el jueves 20 de noviembre, después de que la Policía revelara quiénes serían los responsables del hecho. De acuerdo con el informe oficial, los autores pertenecerían al frente Jaime Martínez, que habría emprendido movimiento hacia la zona norte del Cauca.

“Los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”, indicaron las autoridades.