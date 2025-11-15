Gente
Jhonny Rivera pidió ayuda por delicado tema que involucra a su mamá; se mostró preocupado: “Nos perjudicaron horrible”
El artista comentó sobre una situación que estaba afectando a su progenitora y por la que ofrecía recompensa.
Jhonny Rivera, con el paso de los años, se consolidó como uno de los artistas populares más influyentes de la música colombiana, gracias a una trayectoria extensa, sólida y marcada por éxitos. Su estilo inconfundible, su voz característica y las historias que plasmó en cada una de sus canciones lo llevaron a convertirse en un referente del género en el país.
El cantante paisa avanzó con paso firme, conquistando al público y creando una conexión especial con sus seguidores, quienes no solo valoraron su talento, sino también su carisma y cercanía. Con el tiempo, muchos comenzaron a interesarse en aspectos más personales de su vida, queriendo conocer quién era el hombre detrás del artista.
Recientemente, en una de las historias de su perfil, Jhonny Rivera dejó sin palabras a más de uno de sus fans, luego de compartir una lamentable situación que vivió su familia. El cantante relató lo ocurrido, señalando que su mamá, María Valencia, había terminado perjudicada.
De acuerdo con el relato de Instagram, el artista popular reveló que personas malintencionadas le habían sacado una carpeta importante del carro de uno de sus trabajadores, la cual tenía documentos que exclusivamente le interesaban a su progenitora.
El intérprete aseguró que no había dinero ni nada de valor, por lo que estaba seguro que, posiblemente, habían botado este estuche en la basura, y habían afectado el tema de salud de su mamá.
“Le abrieron el carro a una de las personas que trabaja para mí, y le sacaron una carpeta que no tiene ninguna importancia para nadie, para nadie... historias clínicas de mi mamá, a nadie le tiene que interesar eso, solo a ella. Sí nos perjudicaron horrible porque tiene citas médicas, controles”, contó.
Jhonny Rivera, que ha sido foco por su relación amorosa, pidió ayuda a la gente que lo seguía en redes sociales, explicando la importancia que esto tenía en su vida.
“Necesito que me ayuden. Eso lo botaron por ahí, al ver que no había plata, fijo lo botaron por ahí en la basura”, comentó ante cámaras.
Por último, el cantante fue enfático en que daría una recompensa a quien le entregara la carpeta o le ayudar a adquirir los papeles, pues su mamá dependía de ello.
“Si alguien quiere ganarse unos pesitos, les voy a dejar un número. La carpeta es azul con negro. Háganme ese favor. Recuperar esas historias no es tan fácil porque ahí están todos los especialistas que la han visto en Bogotá, Medellín, en todo lado”, concluyó.
Es importante precisar que Rivera, a través de su espontaneidad y transparencia, permitió ver parte de su mundo íntimo, mostrando su personalidad, disciplina, rutina y sensibilidad, lo que terminó fortaleciendo aún más ese vínculo con quienes siguen cada uno de sus pasos.