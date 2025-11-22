VIDEO | Giovanny Ayala, al borde del llanto, pidió ayuda al presidente Gustavo Petro por la liberación de su hijo Miguel

Desde hace cuatro días, el cantante de música popular Giovanny Ayala vive una compleja y lamentable situación familiar, luego de que se enterara de que su hijo, el joven artista Miguel Ayala, fue secuestrado junto con su mánager en el departamento del Cauca.

En esos días, Giovanny habló a través de sus historias pidiendo respeto por lo que está sucediendo y afirmando que no era momento para “comentarios hirientes”.

En la mañana de este sábado 22 de noviembre, el famoso artista, con la voz entrecortada y con señas de haber llorado, se dejó ver en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que habló de esta situación.

“El que tiene a su dolor lo llora. Agradezco mucho a todas las personas que me brindan ese apoyo, solidaridad, con esta situación tan terrible que le está pasando a mi familia”, dijo inicialmente Giovanny Ayala.

“Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años con sueños, no es rebelde, es un niño un joven lleno de sueños, junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña 24/7, y caen en las manos de una gente que... les pido, les pido por favor, que ellos no están en esta guerra. Pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión de la música”, añadió el cantante pidiendo que por favor liberen a su hijo, ya que no tiene por qué estar pagando por esta situación que vive el país.