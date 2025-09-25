Suscribirse

Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ famoso por hacer labor social de forma anónima, se mostró por primera vez en redes

El creador de contenido estudia mecánica industrial en el SENA.

Redacción Gente
25 de septiembre de 2025, 5:54 p. m.
Él es Camilo Cifuentes, el joven que ayuda a las personas que más lo necesitan de forma anónima.
El creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrarse públicamente después de varios meses manteniendo su identidad oculta.

Camilo, quien se hizo famoso por sus actos de solidaridad y apoyo a vendedores informales y personas en situación de calle en ciudades como Manizales y Medellín, mostró una foto suya a través de su cuenta de Instagram, causando impacto entre sus más de cuatro millones de seguidores.

Durante años, Camilo prefirió mantener el anonimato para centrar la atención exclusivamente en las historias de las personas a las que ayuda, evitando así que su figura desviara el foco de la atención.

Recientemente, en una entrevista con el canal de televisión Telecafé explicó por qué no muestra su rostro: “Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. No quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan ni generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad”.

Sin embargo, hace pocos días decidió compartir una única imagen de sí mismo, lo que generó sorpresa y una ola de reacciones positivas. Los seguidores valoraron la humildad y el carisma que siempre ha mostrado a través de sus videos, en los que muestra cómo, no solo apoya económicamente a emprendedores informales, sino que promueve la visibilización de sus causas y ofrece acompañamiento emocional.

Cifuentes, que actualmente estudia mecánica industrial en el SENA, comenzó su labor social en diciembre de 2024, documentando en sus redes cómo con pequeñas ayudas cambia vidas.

Sus seguidores encontraron en esta revelación de su apariencia un gesto de confianza y transparencia, que fortalece el vínculo con aquellos que admiran no solo su trabajo, sino su ejemplo.

La foto muestra a un joven sencillo, auténtico, que es la personificación de su mensaje de solidaridad y comunidad.

Este cambio también ha servido para incrementar la visibilidad de su causa, muchos seguidores se sienten aún más motivados a sumarse a sus campañas de ayuda tras conocer más de cerca al hombre detrás de las acciones.

Más allá de la sorpresa inicial por su apariencia, la revelación ha generado un renovado interés en su labor social, que ha beneficiado a cientos de personas con donaciones, apoyo en microemprendimientos y proyectos comunitarios.

Su historia demuestra que el impacto en redes sociales puede ser mayor cuando se trabaja con humildad y autenticidad, conectando desde la vulnerabilidad y el compromiso real con el entorno.

