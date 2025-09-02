Julián Pinilla, más conocido en redes sociales como El chico de la ruana, ha superado un millón de seguidores en Instagram. Además, fue galardonado con el premio India Catalina como Mejor Creador de Contenido Digital en Colombia.

El joven boyacense se ha destacado por su labor social y en varias ocasiones se ha reunido con reconocidos artistas como Andy Rivera, Luis Alfonso, Jorge Celedón, entre otros, con los que ha colaborado para ayudar a otras personas.

Sin embargo, no solo han sido cantantes quienes han aparecido en su contenido, pues su más reciente video fue en compañía del influencer Camilo Cifuentes, a quien se le conoce por ayudar de manera anónima a vendedores y emprendedores que se encuentran en las calles.

La grabación inicia con la típica pregunta que hace el manizaleño sobre el valor del producto, entonces la mujer le respondió y en este caso Julián le dijo: “Me regala 90 para llevar”, a lo que la señora se sorprendió y abrazó a su hija.

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla ayudan a una mujer y su hija. | Foto: Captura de Instagram @julianpinillaa / @camilocifuentes962

“Ay, espere que me va a dar de todo. Usted afán no tiene, ¿cierto?”, cuestionó la vendedora, pues esa última frase es la que Camilo le dice a las personas luego de pedirles una cantidad masiva del producto.

La mujer comenzó a temblar de la emoción, pues la hija mencionó que siempre se los había querido encontrar y al ver que su mamá no podía hablar, les explicó a los dos jóvenes que tenían dos tipos de envueltos y eran de diferente precio.

Camilo y Julián se llevaron lo que la vendedora tenía en ese momento para vender y, como también es costumbre, le pagaron a un valor más elevado la comida, además de obsequiarle una licuadora, un juego de ollas y un televisor.

Luego, el manizaleño y el boyacense repartieron los envueltos a diferentes personas que se encontraban en la calle, incluso un señor le pidió otro para llevárselo a su esposa, a lo que ellos dijeron que sí y se lo entregaron.

Ambos creadores de contenido publicaron el video en sus redes sociales y en sus perfiles de Instagram, en el que ya supero los 200 mil me gusta y seis mil comentarios que halagaron y agradecieron su labor.