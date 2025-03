¿Cómo saber si una ruana es 100% boyacense? Julián Pinilla, El chico de la ruana, reveló el ‘secreto’

Aunque en Colombia la ruana es habitual, muchos ciudadanos no la usan y no le dan el valor que sí se le da en el departamento de Boyacá . Por esa razón, los rusos supieron de inmediato que esa era una prenda que les serviría para el frío.

Aunque el creador de contenidos no quería venderla, por la insistencia lograron hacer el negocio. “No la quería vender y mire que esta es muy valorada en el exterior. Llegué a Perú y me admiraron mucho la ruana, en un tren unas personas de Rusia me preguntaron por la ruana y que se las vendiera. Les dije que no y me siguieron en redes hasta que lo lograron”, dijo.