Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

El creador de contenido, reconocido por su gran labor con personas que lo necesitan, reveló una situación que vive a diario.

12 de agosto de 2025, 8:49 p. m.
Él es Camilo Cifuentes, el joven que ayuda a las personas que más lo necesitan de forma anónima.
Él es Camilo Cifuentes, el joven que ayuda a las personas que más lo necesitan de forma anónima.

Camilo Cifuentes es reconocido por sus videos en los que ayuda a otras personas, en su mayoría vendedores ambulantes y emprendedores, regalándoles productos que les sirve para su negocio y dándoles una alta suma de dinero para que puedan suplir sus necesidades.

Además, de las ayudas que el influencer le brinda a los compradores, con la comida que compra la reparte a los que se encuentran en la calle, que tal vez no han tenido un alimento en el día y sigue generando sonrisas.

Este joven de 28 años es de Manizales, está cursando una tecnología de ingeniería industrial en el Sena y empezó en las redes sociales hace tres años, según relató en el Pódcast Telecafé.

“Yo vengo de una familia muy amorosa que me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre a mí han enseñado que sin duda es mejor dar que recibir y me han demostrado que debemos ayudar, podemos dar una mano a quien más lo necesita”, respondió Camilo a la pregunta de la motivación por hacer este contenido.

Sin embargo, también comentó que había comenzado haciendo videos de humor, incluso, muchas veces contó azúcar y sal, pero siempre le había llamado la atención las redes sociales.

Camilo Cifuentes en Podcast Telecafé 💜

Uno de los momentos que lo marcó y le ayudó fue cuando una vez una muchacha le escribió por Tiktok para darle 200 mil pesos y así pudiera seguir con esa labor social, dinero con el que realizó dos videos ayudando a una señora y a un muchacho, lo que permitió que se hiciera viral.

“Todos siempre hemos necesitado una mano, una ayuda. No solamente con dinero, un abrazo como el calor del amor y yo digo que entonces por qué no darlo y poder cambiar la vida de miles de personas”, afirmó el joven, añadiendo que él fue uno de los que no recibió ayuda y por eso realiza ese quehacer.

Más adelante, el entrevistador le pregunta el porqué de su anonimato, a lo que respondió: “Porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a relucir, no quiero que me conozcan ni generar fama”, considerando que le ha permitido más libertad.

Por otro lado, el entrevistador se refiere a quienes usan las grabaciones del influencer para lucrarse y el joven dijo: “Ellos roban el contenido, piden dinero a la gente, no les importa decir que son Camilo Cifuentes y me da un poquito de ira porque yo lo hago sin buscar nada a cambio”.

Es una pelea todos los días”, añadió el manizaleño, haciendo énfasis en que a diario intentan eliminar cuentas de Facebook porque cada vez son más los usuarios que se ven afectados y decidió dejarle un mensaje a las personas que usan su contenido.

“Esos videos son para inspirar y para motivar a normalizar, ayudar y que ellos también lo hagan. Que ayudar no cuesta, es fácil y no solo necesita dinero”, agregó el joven.

