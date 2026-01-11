Gente

La última publicación que hizo Yeison Jiménez horas antes de morir en accidente de avioneta: “También lo puede quitar”

El cantante había compartido una serie de imágenes antes de la tragedia que le arrebató la vida.

11 de enero de 2026, 11:39 a. m.
Yeison Jiménez murió en fatal accidente aéreo. Foto: Instagram @yeison_jimenez - Montaje SEMANA

La industria de la música está de luto, debido a la trágica e inesperada muerte de Yeison Jiménez, uno de los representantes del género musical en Colombia. El artista había dejado una huella imborrable, removiendo fibras en sus fieles seguidores con las letras y canciones.

Jiménez figuraba entre las seis personas que se desplazaban en la avioneta que sufrió un accidente en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

De acuerdo con la información entregada por la Aeronáutica Civil, el incidente ocurrió a las 4:11 de la tarde de este sábado 10 de enero, en el tramo ubicado entre ambas localidades boyacenses.

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, indicó la Aerocivil.

Esto detonó cientos de reacciones en familiares, fanáticos, allegados y amigos del cantante, quienes no ocultaron el dolor que los invadía a inicios de 2026. Muchos recordaron la última vez que estuvieron con la celebridad, además de la imagen y legado que marcó en la industria.

De igual manera, muchos recurrieron a sus redes sociales para saber más de lo que pasó, detallando cuál fue la última publicación que realizó. El intérprete había compartido un video en el que dejó unas palabras que terminaron haciendo eco en más de uno.

Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir

De acuerdo con lo que quedó registrado, Yeison Jiménez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video que grabó en uno de sus shows, ubicando unas sentidas palabras.

Este mensaje, además del pie de foto, llevaron a que los curiosos lo despidieran y lamentaran su pérdida. Famosos como Melina Ramírez y Mateo Carvajal reaccionaron, plasmando la tristeza que cargaban por la noticia.

Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, escribió en las imágenes.

Recuerden, si la carreta suena es porque va vacía”, agregó en el pie de foto del post, donde sumó más de 500.000 likes.

De igual manera, horas del accidente, Yeison Jiménez había subido unas historias al perfil, registrando lo mucho que se había gozado una presentación. Allí se le vio cantar con el corazón, mientras el público lo aclamaba.

Yeison Jiménez y su última historia. Foto: Instagram @yeison_jimenez

