Cuestionario de 40 preguntas a Ecopetrol: Congreso evalúa utilidades, reservas y finanzas

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, hablará ante el Congreso el 4 de noviembre, cuando participe de un debate en el que el país podrá conocer la situación fiscal de la compañía, tras la controvertida presidencia de Ricardo Roa. Gutiérrez tenía plazo hasta el pasado viernes para entregar las respuestas del cuestionario de más de 40 preguntas, pero solicitó un aplazamiento.

ISA, filial de Ecopetrol, eligió nueva junta directiva y tomó decisiones clave en asamblea extraordinaria

Los presidentes de las comisiones, Juan Espinal y Julio Roberto Salazar Perdomo, preguntaron sobre empalme y línea base, contratación, utilidades y desempeño financiero, presupuesto, inversión, producción, reservas y el campo Permian, entre otros. Al presidente de la junta directiva, Carlos Suárez, también le enviaron dudas sobre la auditoría forense. Al Legislativo asistirán el procurador Gregorio Eljach y el contralor Jorge Laverde.