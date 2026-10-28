ISA, filial de Ecopetrol, eligió nueva junta directiva y tomó decisiones clave en asamblea extraordinaria

Mantener al menos tres miembros actuales de la junta directiva de ISA fue una de las decisiones tomadas en la asamblea extraordinaria realizada este 28 de octubre, de manera virtual, en la que se tomaron otras decisiones claves para esa empresa, filial de Ecopetrol, y pieza clave en la infraestructura y la transición energética del país.

En la asamblea, posterior a esa aprobación, los participantes procedieron a elegir la nueva junta de la compañía en la que Ecopetrol tiene el 51,4 % de la propiedad.

En consecuencia, cinco nombres de los 9 fueron puestos por la estatal petrolera, mientras que tres van en representación de los fondos privados de pensiones y uno lo puso EPM, que son los mayores accionistas después del Estado.

Así las cosas, Joaquín Gutiérrez, actual presidente de Ecopetrol, encabeza la lista, como integrante natural del equipo directivo. Armando Cuello, Mauricio Gutiérrez, Nelsy Carreño y Ricardo Peláez completan el quinteto que pondrá su voz en nombre de la estatal, en el grupo que toma las decisiones sobre ISA.

Por parte de los fondos privados siguen Germán Arce, Juan Pablo Zárate y Ástrid Martínez.

Entre tanto, la representante de EPM como accionista es Sandra Gómez Arias.

Según afirma la compañía en su comunicado, la mayoría de la junta es independiente, grupo en el que incluye a Ricardo Peláez, que, si bien fue nominado por Ecopetrol, es catalogado como miembro independiente.

Nuevos integrantes de la junta directiva de ISA Foto: ISA / Informe

Del nombramiento del presidente de ISA

De acuerdo con la información suministrada por ISA, la segunda modificación corresponde al artículo 37 de los Estatutos Sociales de la entidad, el cual, está relacionado con la selección y nombramiento del presidente de ISA.

Lo avalado por la junta implica que, tanto la planeación y gestión del proceso de selección estará a cargo de la Junta Directiva, órgano que podrá contar con el apoyo del Comité de Talento Organizacional o de quien esta designe y, si así lo determina, con la asesoría de una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos.

Uno de los temas que aclara ISA en ese sentido, es que “la reforma no elimina el proceso de selección ni modifica los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia, y liderazgo para la selección y nombramiento del presidente de la sociedad establecidos en el artículo 34 numeral 23 de los Estatutos Sociales. En consecuencia, la decisión deberá estar precedida de una evaluación sustentada de los candidatos y de la documentación de las razones que fundamenten el nombramiento”, según la decisión aprobada.

Abogados cercanos al proceso explicaron que, con la decisión, lo que se hace es quitar la obligatoriedad que hasta ahora se tenía, de pasar los candidatos a presidir ISA primero por una firma cazatalentos. De hechos, muchos empiezan ya a manifestar que tal decisión quebranta de alguna manera la fortaleza del gobierno corporativo de la empresa.

ISA, filial de Ecopetrol Foto: ISA / Cortesía

Completarán el periodo

En cuanto a los integrantes del grupo directivo de ISA, permanecerán por el resto del periodo estatutario, es decir, el correspondiente a los años 2026-2028.

A juicio de la compañía, hay un equilibrio razonable en la integración de las directivas y se cumplirían los criterios de diversidad de género, generaciones, origen, conocimientos, experiencia, habilidades y formación académica, de conformidad con la Política de Sucesión de la Junta Directiva, señalaron.