Ecopetrol propondría cambios en ISA: Junta Directiva podría renovarse por completo

Ecopetrol impulsa una modificación en las reglas de gobierno corporativo de Interconexión Eléctrica (ISA), con la que busca ampliar las posibilidades de renovación de su Junta Directiva y ajustar el procedimiento para seleccionar al presidente ejecutivo de la compañía.

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La iniciativa será sometida a consideración de la asamblea extraordinaria de accionistas convocada para el próximo 28 de octubre.

La propuesta reconoce la importancia de conservar la experiencia institucional Foto: Tomado de internet

El proyecto de reforma estatutaria contempla dos cambios principales que podrían modificar la dinámica de dirección de la empresa de infraestructura energética, en la que Ecopetrol mantiene una participación accionaria del 51,41 %.

Cambios en la composición de la Junta Directiva

Uno de los puntos centrales consiste en eliminar la exigencia de incluir en las listas de candidatos al menos tres integrantes que hayan formado parte de la Junta Directiva durante el periodo anterior, dos de ellos independientes.

Con esta modificación, la permanencia de algunos miembros dejaría de ser una condición obligatoria para presentar las candidaturas. Así, los accionistas tendrían mayor libertad para decidir si mantienen parte de la composición actual o respaldan una renovación completa del órgano directivo.

Ecopetrol buscaría cambios en ISA. Foto: Guillermo Torres

La propuesta reconoce la importancia de conservar la experiencia institucional, pero plantea que esta no debe convertirse en una restricción para elegir nuevos integrantes. La continuidad de la gestión podría apoyarse en mecanismos como la entrega de información, la documentación de decisiones y la preparación de quienes asuman los cargos.

La integración definitiva de la Junta dependerá de las decisiones que adopten los accionistas durante el proceso de elección.

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La selección del presidente ejecutivo también cambiaría

El segundo ajuste está relacionado con el nombramiento del máximo responsable ejecutivo de ISA. La reforma plantea que la Junta Directiva asuma la organización y conducción del proceso de selección, con la posibilidad de recibir acompañamiento del Comité de Talento Organizacional o de otra instancia que determine.

Además, la contratación de una firma especializada en búsqueda de altos ejecutivos dejaría de ser obligatoria. La Junta podría recurrir a este tipo de asesoría cuando considere que resulta conveniente para evaluar los perfiles disponibles.