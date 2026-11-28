La temporada de fin de año representa uno de los periodos de mayor movimiento para el mercado laboral colombiano. El incremento del consumo, las compras navideñas, las vacaciones y las actividades comerciales llevan a numerosas empresas a reforzar sus equipos para responder al aumento de la demanda.

Bogotá abre más de 7.000 vacantes de empleo esta semana: conozca fechas, puntos de atención y requisitos para postularse

Según cifras de Adecco, cerca del 30 % de las solicitudes anuales de trabajadores temporales se concentra entre noviembre y enero. Sectores como el comercio, la logística, el transporte, el turismo y los servicios suelen aumentar sus necesidades de personal durante estos meses.

Las empresas activan empleaos temporales para final de año. Foto: Getty Images - Composición SEMANA

Sin embargo, la contratación de trabajadores por periodos cortos también plantea retos para las compañías, especialmente por las disposiciones de la reforma laboral. Las empresas deben conocer las modalidades de vinculación permitidas, las condiciones para contratar personal en misión y las obligaciones que tienen frente a quienes ingresan a sus equipos durante esta temporada.

SEMANA dialogó con Juan Daniel Sierra, abogado líder de Derecho Laboral, Negocios y Derechos Humanos en Scola Abogados, quien explicó cuáles son las oportunidades de empleo que se abren durante fin de año, qué cambios deben tener presentes los empleadores y cuáles son las garantías laborales de las personas contratadas temporalmente.

SEMANA: ¿Qué sectores económicos liderarán la contratación temporal durante la temporada de fin de año y cuáles son las principales oportunidades de empleo?

Juan Daniel Sierra: El comercio y el retail son los sectores que más personal suelen requerir durante esta temporada. Las vacantes se concentran principalmente en asesores comerciales, promotores, impulsadores, cajeros y trabajadores de apoyo para los puntos de venta.

También se destaca la logística, el transporte y la distribución, actividades que aumentan su operación por el crecimiento de los pedidos, tanto del comercio electrónico como del tradicional.

A estos sectores se suman los call centers, que suelen necesitar más trabajadores durante estos meses. El turismo, la hotelería y los restaurantes también incrementan sus contrataciones debido a las vacaciones y las celebraciones de diciembre.

Finalmente, la vigilancia y la seguridad privada refuerzan sus equipos por el mayor movimiento de personas en centros comerciales y eventos.

Sena abre 6.000 vacantes de empleo en Bogotá: hay salarios de hasta 7 millones de pesos

SEMANA: ¿Qué modalidades de contratación pueden utilizar legalmente las empresas para atender el aumento estacional de la demanda y cuáles son sus principales diferencias?

Juan Daniel Sierra: Las empresas tienen varias alternativas y la elección depende de las características de cada operación y de la necesidad que quieran atender.

Una posibilidad es contratar directamente a los trabajadores mediante un contrato a término fijo. También pueden utilizar contratos por duración de obra o labor, siempre que exista una actividad específica que justifique esa modalidad.

Otra alternativa consiste en acudir a una Empresa de Servicios Temporales para vincular trabajadores en misión, dentro de los casos permitidos por la legislación.

En determinadas circunstancias también es posible contratar a otras compañías para atender incrementos de producción. Sin embargo, cada figura tiene condiciones particulares y no puede utilizarse indistintamente. Todo depende de las características del servicio que se necesite.

SEMANA: ¿Qué cambió con la reforma laboral en materia de contratación temporal y cuáles son las nuevas obligaciones para las empresas?

Juan Daniel Sierra: Los cambios no fueron sustanciales, sino que estuvieron relacionados principalmente con precisiones sobre la contratación temporal.

La reforma establece que, cuando continúa existiendo la misma causa específica que originó la prestación de servicios temporales, la empresa usuaria no puede prorrogar ese servicio ni contratarlo nuevamente a través de otra empresa de Servicios Temporales.

También se establece la obligación de identificar expresamente en el contrato del trabajador en misión cuál fue la causa que dio lugar a su vinculación.

Adicionalmente, la reforma reiteró dos reglas importantes. La primera, de origen jurisprudencial, señala que si se desconocen los límites establecidos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la empresa usuaria puede llegar a ser considerada la verdadera empleadora de los trabajadores en misión.

La segunda se refiere a las Empresas de Servicios Temporales. Cuando estas afectan gravemente los derechos de los trabajadores mediante el incumplimiento de las disposiciones del mismo artículo, pueden exponerse a la revocatoria de su licencia de funcionamiento.

SEMANA: ¿Qué derechos tienen los trabajadores contratados por temporada frente a prestaciones sociales, seguridad social, recargos nocturnos, dominicales y festivos?

Juan Daniel Sierra: Los trabajadores contratados para atender necesidades de temporada tienen los mismos derechos laborales que los demás trabajadores, en lo relacionado con prestaciones sociales, seguridad social y reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos, según corresponda.

En cuanto a los trabajadores en misión, también tienen derecho a recibir los mismos salarios que los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen labores equivalentes, así como los beneficios relacionados con transporte, alimentación y recreación en los términos establecidos por la ley.

Por lo tanto, el hecho de que una persona sea contratada durante unas semanas o unos meses no significa que pierda sus garantías laborales.

La temporada de Navidad abre miles de ofertas temporales. Foto: Foto: Freepik / El País

SEMANA: ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas al contratar personal temporal y qué consecuencias legales pueden enfrentar?

Juan Daniel Sierra: Los errores pueden ser diversos. En algunos casos, las empresas realizan contratos verbales, que pueden generar dificultades y problemas jurídicos. También se presentan esquemas de tercerización inadecuados.

Entre las situaciones más frecuentes están no ajustar los contratos con las empresas de servicios temporales a las disposiciones de la reforma laboral, no definir correctamente la obra o labor contratada y exceder los límites de tiempo permitidos.

También se presentan incumplimientos relacionados con el reconocimiento de las obligaciones laborales, la inclusión de los trabajadores en misión en los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el manejo inadecuado de las quejas que puedan llegar al comité de convivencia laboral.

Estas situaciones pueden generar reclamaciones y responsabilidades para los empleadores, por lo que es importante que las compañías revisen sus procesos antes de iniciar las contrataciones de fin de año.

La contratación temporal representa una alternativa para responder a los picos de actividad económica y abrir oportunidades laborales durante la temporada navideña. Sin embargo, las empresas deben asegurarse de utilizar correctamente las modalidades disponibles y garantizar que las personas contratadas reciban las condiciones y los derechos que establece la legislación colombiana.