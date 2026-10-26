Bogotá abre más de 7.000 vacantes de empleo esta semana: conozca fechas, puntos de atención y requisitos para postularse

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunciaron la apertura de más de 7.000 oportunidades laborales entre el 26 y el 31 de octubre, dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

Sena abre 6.000 vacantes de empleo en Bogotá: hay salarios de hasta 7 millones de pesos

La oferta combina dos ferias de empleo presenciales con 1.000 puestos de trabajo y la gestión de 6.192 vacantes a través del Servicio Público de Empleo.

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que esta iniciativa busca facilitar el contacto directo entre las personas que buscan empleo y las empresas que requieren incorporar personal.

¿Dónde serán las ferias presenciales?

La primera jornada de estas ferias se realizará el martes 27 de octubre, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en la carrera 8 # 2-72, en la localidad de Santa Fe. Allí estarán disponibles 400 ofertas laborales para que los asistentes las conozcan y evalúen su postulación.

La segunda jornada tendrá lugar el viernes 30 de octubre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en la calle 70A # 9-39 (barrio Quinta Camacho, localidad de Chapinero), donde se ofrecerán 600 puestos de trabajo. Con estas ferias presenciales se busca permitir la interacción directa entre los postulantes y los empleadores.

¿Cuál es la oferta del Servicio Público de Empleo?

Las otras 6.192 vacantes disponibles se gestionarán de forma virtual a través del Servicio Público de Empleo y se distribuyen por categorías poblacionales y sectores productivos.

La convocatoria contempla 3.934 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años, 1.420 para mujeres, 673 para personas sin experiencia laboral, 458 para personas con discapacidad, 397 para mayores de 50 años y 447 dirigidas a perfiles profesionales.

Entre los sectores convocados destacan salud, tecnología, construcción, comercio, logística y servicios administrativos. Los cargos específicos incluyen médicos, enfermeros, optómetras, ingenieros de sistemas, desarrolladores backend y fullstack, profesionales DevOps, así como oficiales y maestros de obra.

La convocatoria en el Servicio Público de Empleo contempla 3.934 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años. Foto: Getty Images

¿Qué debo presentar y cómo consultar más información?

Para postularse es necesario contar con la hoja de vida actualizada e impresa en el caso de asistir a las ferias presenciales y el documento de identidad. Asimismo, usted podrá consultar nuevas ofertas y actualizaciones mediante el canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ de la Secretaría de Desarrollo Económico.