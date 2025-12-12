Parque Simón Bolívar se prepara para la feria gastronómica ‘Populares con caché’, 40 emprendimientos harán parte

El icónico Parque Simón Bolívar, pulmón verde de la capital colombiana, se alista para vibrar con sabores auténticos y ritmos festivos este fin de semana. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza con Sabor Bogotá de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, organiza la feria gastronómica ‘Populares con Caché’, un evento gratuito que, del sábado 13 al domingo 14 de diciembre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en la entrada 4 del sector del busto de Bolívar, reunirá a 40 emprendimientos locales para celebrar la gastronomía popular que define el día a día bogotano.

Esta iniciativa hace parte del programa ‘Hecho en Bogotá’, que impulsa a micronegocios de comida callejera y vendedores ambulantes, muchos de ellos en proceso de formalización.

Parque Simón Bolívar se prepara para recibir feria gastronómica ‘Populares con caché’, 40 emprendimientos harán parte | Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

‘Populares con Caché’ no es solo será un festín de sabores, también será un puente hacia la inclusión económica y la visibilización de emprendedores que generan ingresos, contribuyendo a la identidad cultural de la ciudad.

En total, 30 stands de ‘Hecho en Bogotá’ se sumarán a 10 de ‘Sabor Bogotá’, ofreciendo un menú que evoca las esquinas y mercados de Bogotá: hamburguesas, tacos, tamales, waffles, opciones veganas innovadoras, panes artesanales, postres, helados, cafés aromáticos, infusiones naturales y mantequillas caseras.

Un festín para todos los gustos

Los emprendedores participantes, muchos liderados por vendedores informales que han fortalecido sus operaciones gracias a ‘Hecho en Bogotá’, traen propuestas que van más allá de lo convencional. Trece de estos negocios forman parte de una ruta específica de gastronomía popular, consolidando su crecimiento en un momento clave de la economía local.

Ritmos que acompañan cada bocado

La feria no sería completa sin música. La agenda cultural, pensada para animar el ambiente, incluye presentaciones en vivo que fusionan lo local con lo festivo. El sábado 13 arranca a las 12:00 p. m. con Fadd Rodríguez y su Marca Pájaro, trayendo música colombiana y latinoamericana. Le sigue un show de clown y malabares de 1:00 p. m. a 3:30 p. m.; Son Pasao con son cubano a la 1:00 p. m.; Capital Latina Orquesta bailando salsa de 2:15 p. m. a 3:15 p. m.; Juan del Sol con música popular a las 3:30 p. m.; y Banda Élite cerrando con crossover tropical de 4:45 p. m. a 5:45 p. m.

Mientras tanto, el domingo 14 se elevará la temperatura con Che Compae y su sabor latino a las 12:00 p. m., Yeyo Vásquez en electro colombiana a la 1:00 p. m.; otro show circense de malabares y clown hasta las 3:30 p. m.; Beso de Negra con bullerengue de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.; Gaiteros de San Jacinto IV Generación a las 3:15 p. m.; y Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual con vallenato de 4:30 p. m. a 5:30 p. m. Estos artistas, arraigados en las raíces caribeñas y andinas, convertirán el parque en una fiesta abierta a todos.