Turismo en Bogotá: el parque que recibió un importante premio por sus prácticas sostenibles

El Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá fue reconocido recientemente con el premio Sello Verde de Verdad, convirtiéndose en el primer parque carbono neutro de Latinoamérica.

El reconocimiento, entregado por Versa Expertos en Certificación S.A.S., certifica que el parque cumple con la norma NTC ISO 14064-1, una de las más exigentes en medición, reducción y compensación de gases de efecto invernadero.

“Esta distinción confirma que Bogotá está haciendo la tarea con rigor técnico y visión de futuro, algo clave en un mercado turístico cada vez más orientado hacia la sostenibilidad”, destacó el Instituto de Turismo de Bogotá.

Algunas de las acciones destacadas en el parque se encuentran: Más del 80 % de los residuos generados en el parque son reciclados; se produce abono orgánico a partir de residuos aprovechables y se promueve la movilidad sostenible, lo que ha contribuido a reducir alrededor de 8.700 toneladas de CO₂.

Un destino para locales y viajeros

El Parque Simón Bolívar es considerado uno de los lugares imperdibles de Bogotá. Con más de 4,7 millones de visitantes en 2024, se consolida como un centro de encuentro para quienes llegan a la ciudad en búsqueda de cultura, deporte, naturaleza y grandes experiencias. A lo largo del año, el parque recibe algunos de los eventos más representativos del país, que atraen viajeros nacionales e internacionales, como:

● Festival Cordillera, uno de los encuentros musicales más importantes de la región.

● Eventos culturales y de ciudad que hacen del parque un epicentro del turismo musical y creativo.

● Festival de Verano, que dinamiza el turismo deportivo y recreativo.

●Actividades familiares, jornadas deportivas, ferias y encuentros comunitarios.

“El Parque Simón Bolívar es hoy un ícono del turismo sostenible en Bogotá. Su certificación como espacio carbono neutro demuestra que nuestra ciudad puede atraer grandes eventos, dinamizar la economía y proteger el ambiente al mismo tiempo. Es un orgullo para Bogotá y un nuevo atractivo para nuestros visitantes”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

Una de las entradas del Parque Simón Bolívar. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Cifras récord de turistas

De acuerdo con proyecciones del Observatorio de Turismo de Bogotá, la capital del país superará en 2025 la cifra récord de dos millones de turistas internacionales, un crecimiento del 7,7 % respecto a 2024 y que supera los niveles alcanzados antes de la pandemia.

“En total, la capital cerrará el año con 14.827.435 turistas nacionales e internacionales, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente a 2024″, señaló el Instituto de Turismo, que indica que estas cifras refuerzan a la ciudad como una capital global que atrae cada vez más visitantes.

La entidad agregó que las proyecciones indican que, en el próximo mes de diciembre, Bogotá recibirá 1.355.780 turistas, el volumen mensual más alto del que se tenga registro y un incremento del 19,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.