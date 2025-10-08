Suscribirse

Turismo

Turismo en Bogotá: planes y actividades para disfrutar de la capital del país en octubre

Sitios como Salitre Mágico, Mundo Aventura, Maloka, Multiparque y el Parque Jaime Duque ofrecerán actividades especiales, recorridos educativos y experiencias.

Redacción Turismo
9 de octubre de 2025, 12:37 a. m.
La capital del país conmemorará los 215 años de la Independencia de Colombia.
Planetario de Bogotá | Foto: Alcaldía de Bogotá

Varios lugares ofrecen experiencias únicas que mezclan arte, ciencia, gastronomía y entretenimiento para sus habitantes y visitantes.

La Oficina de Turismo de la capital del país señaló que sitios como Salitre Mágico, Mundo Aventura, Maloka, Multiparque y el Parque Jaime Duque ofrecerán actividades especiales, recorridos educativos y experiencias para toda la familia.

“Además, en plazas, mercados, ciclovías y escenarios culturales, se vivirá la esencia de una ciudad que promueve el turismo responsable, la sostenibilidad y el orgullo por lo bogotano”, agregó la entidad.

Entre los eventos más destacados, llega la ‘Semana de la Cultura Ciudadana 2025′, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Contexto: El destino natural imperdible para vivir momentos únicos en familia a una hora de Bogotá; así puede llegar a este mágico lugar

El jueves 9 de octubre, la feria gastronómica ‘Recetas para la Bogotaneidad’ reunirá sabores y tradiciones en la Plazoleta de la calle 97 con carrera 15, de 12:00 m. a 6:00 p. m. Los asistentes podrán degustar platos típicos y votar por los ganadores de la convocatoria Sabor Bogotá.

Durante la semana del espacio, hasta el 10 de octubre, el Planetario de Bogotá abrirá sus puertas gratuitamente (Cl 26B #5-93) con una charla interactiva: Retos de la nueva exploración espacial, a las 5:00 p.m. Una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos tecnológicos, políticos y éticos de la nueva carrera hacia las estrellas.

El cine también se toma los parques con Cinemateca al Parque, que llegará a Usaquén el domingo 12 de octubre, en el Parque Altos de Serrezuela, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Contexto: El nombre de este pueblo significa ‘cerro de la luna’, posee la cascada más alta de Colombia y está a una hora de Bogotá

La música urbana tendrá su espacio el sábado 18 de octubre con Distrito Urbano, una edición especial de Escenarios Móviles Idartes en el Parque Biblioteca Tintal (Cl 6D #86-13) desde las 2:00 p. m.

Serán siete actos de rap, tornamesismo y energía local con artistas como Mañas Ru-Fino (Medellín), El Nolan, Estilo Bajo, Desorden Social, DJ Hype Box, Joes YWC y DJ Warm-up. Todo, con entrada libre.

Festival del Terror de Salitre Mágico
Desde el pasado 3 de octubre hasta el 2 de noviembre, el parque se transforma en un escenario escalofriante. | Foto: Cortesía - Salitre Mágico / API

Festival del Terror

Otra actividad es el Festival del Terror, que este año celebra su décima edición en el parque Salitre Mágico, entre el 3 de octubre y el 2 de noviembre.

Durante estos días, las noches serán claves para presenciar la transformación terrorífica que experimenta este parque los fines de semana, en un escenario inmersivo de más de 100.000 metros cuadrados, cargado de experiencias aterradoras y emocionantes.

Si desea disfrutar de este plan con amigos o en familia, lo primero que debe saber es que para esta nueva edición, el Festival del Terror cuenta con una casa totalmente renovada que es Masacre en el Granero, donde se ofrece un recorrido escalofriante.

“En años anteriores, ha sido una de las más visitadas por los clientes y, por eso, decidimos hacer un cambio total, donde en cada rincón los visitantes podrán sorprenderse”, comentó Lady España, jefe de marketing de Festival del Terror, en entrevista con SEMANA.

