Para los amantes de la naturaleza cerca de Bogotá hay diversidad de destinos en los que es posible vivir experiencias únicas, ya sea con amigos, en pareja o con la familia.

La semana de receso puede ser una buena excusa para visitar destinos como Choachí, que está ubicado a una hora de Bogotá y en su zona rural ofrece uno de los atractivos más llamativos para los amantes del ecoturismo y de la aventura, con zonas de camping y muchos otros atractivos de los que es posible disfrutar.

Se trata de La Chorrera, una caída de agua que mide cerca de 600 metros de altura y es considerada una de las más altas no solo del país, sino de la región. En este lugar se encuentran otras cascadas que vale la pena conocer y disfrutar con la práctica de diversas actividades.

Parque Aventura La Chorrera en Choachí, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Choachí Cundinamarca / API

Este sitio es considerado uno de los mejores lugares para hacer trekking en Colombia, gracias a la diversidad de sus paisajes, la riqueza en biodiversidad de flora y fauna, y su ambiente tranquilo, que lo convierten en un sitio excepcional para los amantes de la naturaleza.

Quienes toman la decisión de llegar hasta allí, tienen la posibilidad de deleitarse con lindas vistas, mientras desarrollan planes como caminatas y senderismo. Es un buen lugar para quienes aman hacer avistamiento de aves.

En este mágico destino, se encuentra la cascada El Chiflón, que es recomendada para los más aventureros, ya que allí pueden practicar deportes extremos como rappel y torrentismo. Para quienes prefieren una experiencia más inmersiva y de contacto con la naturaleza, una de las opciones es acampar y disfrutar del entorno de manera más cercana, desconectándose del día a día.

¿Cómo llegar a este imperdible destino?

Una de las primeras recomendaciones que hacen quienes administran este lugar, es que es mejor no guiarse por la aplicación de waze, ya que suele desviar de la ruta, por lo que es más viable usar Google Maps.

La Chorrera, en el municipio de Choachí, es reconocida como la caída de aguas más alta de Colombia. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El Parque La Chorrera está ubicado a 27 kilómetros en la vía que conduce de la capital del país al municipio de Choachí, saliendo por la carretera que conduce al cerro de Guadalupe, en el costado oriental de la ciudad.

Un aspecto a tener en cuenta es que entre semana solo cuentan con guías en la taquilla, Cascada El Chiflón y Cascada La Chorrera, si el viajero desea contar con un guía personalizado debe reservarlo y este es un servicio tiene un costo de 50.000 todo el día.

Para los fines de semana el lugar cuenta con un servicio de guianza por estaciones, cada 300 metros, donde los visitantes reciben una charla temática y las indicaciones para el desarrollo de las diferentes actividades.

La caminata es de dificultad media, no apta para personas con limitaciones físicas, pues quienes deciden emprender esta aventura se encuentran con barro, subidas y bajadas. Es un terreno quebrado cuatro kilómetros de ida y regreso.