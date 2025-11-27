‘Encanto’, de Disney, llegará al Parque Simón Bolívar en Festival, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Bogotá

Todas las personas conocen una parte de la casita de Encanto y tienen en la familia una tía Julieta que consiente con arepas, un primo como Antonio que prefiere los animales a las personas, una prima que todavía no sabe qué hacer con su vida como Mirabel y sí, un tío raro. En el festival ondas síhablamos de Bruno, es más, queremos escucharlo en el escenario.

Por eso, se lleva la película de Encanto a la gran pantalla en el festival y de la mano de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, se contará con una versión en vivo de la banda sonora que le presentó los sonidos colombianos al mundo.

¿Se va a ver una película o a cantar en un concierto? Pues ambas cosas suceden en este festival.

El domingo 15 de febrero de 2026, en un rincón muy especial del Parque Simón Bolívar, se abrirán las puertas de un teatro efímero al aire libre que recibirá a todas las familias colombianas para celebrar la cultura expuesta en uno de los nuevos grandes filmes de Disney.

Se podrá ver la vida de la familia Madrigal en pantalla gigante, al aire libre, junto a los más pequeñosy con una única versión en vivo de canciones como Dos Oruguitas. De la mano de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, las canciones de Encanto toman vida en un ensamble que se presenta por primera vez en el país.

El festival ondas apuesta por la intimidad en vivo

Este es un festival de bajo impacto, lo que significa que serán 3.000 almas cantando y bailando mientras otras miles estarán disfrutando desde casa. En Ondas, además de música, habrá una gran oferta gastronómica complementaria para que se pueda asistir desde temprano a tardear y comer.

Este día será de un gusto total la música y el cartel lo demuestra. “En Ondas, mueve la música y se navega entre sonidos, géneros y artistas. No se cree en los placeres culposos, sino en los parches pensados para cada una de nuestras personalidades musicales. Es apropiado hacer parte de la onda porque además de los shows principales, esperan unas buenas fiestas de after, como las que tanto gustan en Bogotá“, reza en la página del festival.

En el festival ondas hay una fecha pensada para cada una de las personas. Escoja el show que más le mueva y no se pierda la oportunidad de vivir un encuentro cercano con su artista favorito.