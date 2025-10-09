A Estéreo Picnic, Cordillera y Rock al Parque se suma un nuevo festival musical. El Festival Ondas llega a Colombia para transformar la manera de vivir la música en vivo con su primera edición, que se realizará en Bogotá entre el 13 y el 22 de febrero de 2026.

Concebido como el primer festival de ciclo al aire libre del país, Ondas apuesta por un formato de bajo impacto ambiental y una experiencia íntima, donde la conexión genuina entre artistas y público es el eje principal. A diferencia de grandes festivales masivos, cada noche tendrá solo uno o dos artistas, favoreciendo la calidad y el disfrute auténtico sobre la cantidad.

¿Dónde se llevará a cabo el festival Ondas?

La plaza y los prados del parque Simón Bolívar acogerán las tres tarimas que plantea este masivo evento, que en 2025 tiene dosis de mainstream y de nichos, y a ambos rinde homenaje. | Foto: @juansantacruz

El Parque Metropolitano Simón Bolívar se convertirá en un escenario efímero que recibirá una programación ecléctica y diversa, diseñada para atraer a diferentes audiencias. Seis conciertos en total ofrecerán una variedad de géneros que incluyen rock, pop, reguetón y sonidos tropicales.

The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas

La cartelera oficial del festival es:

Ivy Queen y Villano Antillano, 13 de febrero

The Cardigans, 14 de febrero

Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja, 19 de febrero

Justin Quiles y Ovy on the Drums, 20 de febrero

Jerry Rivera, 21 de febrero

“Encanto”, el concierto sinfónico inspirado en la película de Disney, 22 de febrero.

Ondas invita a cada asistente a “curar” su experiencia musical, permitiendo la compra de entradas para fechas específicas o para toda la duración del festival, según sus preferencias.

Esta flexibilidad busca acercar la propuesta a un público que valora lo auténtico y significativo, alejándose de la saturación típica de otros eventos masivos. La iniciativa también pretende ser un espacio para compartir en comunidad, en un ambiente tranquilo y de bajo impacto, fomentando el disfrute responsable y la convivencia.

La experiencia se extiende más allá de la música, integrando la gastronomía como parte esencial del festival. Ondas propone maridajes perfectos entre canciones y bebidas, aprovechando el auge gastronómico de Bogotá para ofrecer una sinestesia musical y culinaria que invita a saborear cada nota con todos los sentidos. De esta forma, el evento se presenta como un encuentro cultural que celebra la diversidad de géneros, sonidos y personas.

