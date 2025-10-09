Suscribirse

Música

The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026

La capital colombiana celebrará la primera edición del Festival Ondas en febrero de 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
9 de octubre de 2025, 9:44 p. m.
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas

A Estéreo Picnic, Cordillera y Rock al Parque se suma un nuevo festival musical. El Festival Ondas llega a Colombia para transformar la manera de vivir la música en vivo con su primera edición, que se realizará en Bogotá entre el 13 y el 22 de febrero de 2026.

Concebido como el primer festival de ciclo al aire libre del país, Ondas apuesta por un formato de bajo impacto ambiental y una experiencia íntima, donde la conexión genuina entre artistas y público es el eje principal. A diferencia de grandes festivales masivos, cada noche tendrá solo uno o dos artistas, favoreciendo la calidad y el disfrute auténtico sobre la cantidad.

Contexto: Últimos días para ser parte del Festival Alternativa, que da toda su vitrina a un cine que transforma realidades

¿Dónde se llevará a cabo el festival Ondas?

La plaza y los prados del parque Simón Bolívar acogerán las tres tarimas que plantea este masivo evento, que en 2025 tiene dosis de mainstream y de nichos, y a ambos rinde homenaje.
La plaza y los prados del parque Simón Bolívar acogerán las tres tarimas que plantea este masivo evento, que en 2025 tiene dosis de mainstream y de nichos, y a ambos rinde homenaje. | Foto: @juansantacruz

El Parque Metropolitano Simón Bolívar se convertirá en un escenario efímero que recibirá una programación ecléctica y diversa, diseñada para atraer a diferentes audiencias. Seis conciertos en total ofrecerán una variedad de géneros que incluyen rock, pop, reguetón y sonidos tropicales.

Contexto: El regreso de Rush: los canadienses reclutan a la baterista Anika Nilles para volver al ruedo y alegrar a millones
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas

La cartelera oficial del festival es:

  • Ivy Queen y Villano Antillano, 13 de febrero
  • The Cardigans, 14 de febrero
  • Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja, 19 de febrero
  • Justin Quiles y Ovy on the Drums, 20 de febrero
  • Jerry Rivera, 21 de febrero
  • “Encanto”, el concierto sinfónico inspirado en la película de Disney, 22 de febrero.
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas

Ondas invita a cada asistente a “curar” su experiencia musical, permitiendo la compra de entradas para fechas específicas o para toda la duración del festival, según sus preferencias.

Esta flexibilidad busca acercar la propuesta a un público que valora lo auténtico y significativo, alejándose de la saturación típica de otros eventos masivos. La iniciativa también pretende ser un espacio para compartir en comunidad, en un ambiente tranquilo y de bajo impacto, fomentando el disfrute responsable y la convivencia.

Contexto: SIGMA Project regresa a Bogotá: el cuarteto español estrenará mundialmente su álbum dedicado a Colombia
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas

La experiencia se extiende más allá de la música, integrando la gastronomía como parte esencial del festival. Ondas propone maridajes perfectos entre canciones y bebidas, aprovechando el auge gastronómico de Bogotá para ofrecer una sinestesia musical y culinaria que invita a saborear cada nota con todos los sentidos. De esta forma, el evento se presenta como un encuentro cultural que celebra la diversidad de géneros, sonidos y personas.

The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026
The Cardigans, Ivy Queen, Villano Antillano, Jerry Rivera y más artistas llegarán a Colombia en nuevo festival musical en 2026 | Foto: Festival Ondas
Contexto: 31 Minutos, el icónico grupo de títeres de Chile y Latinoamérica, debutó en el Tiny Desk: así fue su presentación

El lanzamiento del Festival Ondas es una apuesta para bajar el ruido del consumo masivo y subir la frecuencia de la conexión humana y artística. Promueve la participación activa y consciente, dando espacio incluso a que los más pequeños disfruten de la música. Este evento promete ser un punto de partida inolvidable para un modelo diferente de festivales en Colombia, donde la calidad, la intención y el alma se escuchan en cada acorde.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G puso fin a los rumores sobre situación amorosa

2. Defensoría pide declarar emergencia carcelaria por atentados contra guardianes del Inpec: propusieron una hoja de ruta

3. Raúl Ocampo recordó a su expareja Alejandra Villafañe a casi dos años de su muerte: “Hasta donde estés reina”

4. Terror en Jamundí: ataque con cilindros deja nueve heridos y 18 viviendas destruidas

5. Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Festival de músicareguetónMúsica colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.