Con más de 1.500 obras recibidas hasta el momento —entre largos y cortometrajes de todos Latinoamérica y Asia—, la edición 2026 del Festival Alternativa ya proyecta ser la más diversa, poderosa y significativa de todas. Y ya les contaremos cómo conecta con el país.

El cine que se ha inscrito hasta ahora viene cargado de historias urgentes, personajes inolvidables y miradas que buscan hacer del mundo un lugar más justo, más consciente, más humano. Y eso es precisamente lo que busca Alternativa: un cine que transforme, que incomode, que inspire. Un cine que no solo entretenga, sino que abra caminos. Que se haga preguntas y las comparta con su audiencia. Que no tema mirar de frente las realidades de su tiempo.

¿Qué es?

El Festival Alternativa (un proyecto internacional sin fines de lucro lanzado por la empresa tecnológica global inDrive) nació en 2023 con una visión clara: amplificar historias audaces del Sur Global, impulsando un cambio positivo a través del poder del cine. Comenzó en Asia Central con su primera edición en Kazajistán, luego llegó al Sudeste Asiático en Indonesia en 2024, y en 2026 aterrizará por primera vez en América Latina.

Este viernes 10 de octubre finaliza la convocatoria para participar en la tercera edición del Festival Alternativa. | Foto: cortesía FCA

Su misión ha sido desde el inicio clara y contundente: el cine como herramienta para generar impacto social, cultural y político. Alternativa no solo premia la calidad artística de las obras, sino su capacidad para incidir en las realidades de sus territorios.

¿Cine de impacto?

Es el cine el que habla de experiencias compartidas, el que amplifica las voces que merecen ser escuchadas, el que saca a la luz historias que rara vez se ven, el que ofrece nuevas perspectivas sobre lo que creíamos saber, el que inspira y moviliza.

Alternativa valora esas obras. Las selecciona, pone en pantalla, las conecta con comunidades, lleva a espacios de diálogo y las premia así:

● Un fondo total de premios de 120.000 dólares.

● Seis categorías y 7 premios: 5 premios para largometrajes (Spotlight, Future Voice, Alter, Nativa, Focus) y 2 para cortometrajes.

● Una programación que incluye proyecciones públicas gratuitas, Industry Days con invitados internacionales, y una ceremonia de premiación global.

● Apoyo en traslado y alojamiento para directores seleccionados.

● Y lo más importante: una red de aliados culturales, sociales y periodísticos que acompañan todo el proceso para que las películas lleguen al público que las necesita.

El Festival de Cine Alternativa 2026 cierra su convocatoria este viernes 10 de octubre. | Foto: cortesía FCA

Si usted tiene una película —corto o largo, documental o ficción, animación o híbrido— que se alinea con esta visión del cine como detonante de cambio, no se puede perder esta convocatoria que está a punto de cerrar.

Se vivirá en Colombia en 2026

La edición 2026 del Festival Alternativa se celebrará en Colombia durante el segundo trimestre del año, y será la primera vez que este proyecto cultural global se instale en América Latina. Aún no se revela la ciudad sede, pero la organización asegura que “será un lugar vibrante, cultural y profundamente conectado con el espíritu transformador del festival”.

Alternativa busca un cine que transforme, que incomode, que inspire. | Foto: cortesía FCA

La ciudad anfitriona será anunciada oficialmente en el mes de noviembre, y será el corazón de un encuentro cinematográfico sin precedentes en la región. Por ahora, lo importante es que usted y su película pueden ser parte de esta historia. Quedan pocos días.

*Cierre de convocatoria: viernes 10 de octubre de 2025. Postule aquí: https://alternativa.film/festival/open-call.