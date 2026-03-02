Música

Estéreo Picnic 2026: estos son los horarios confirmados para los tres días

La cita musical empieza su conteo regresivo para tres días llenos de diversidades de género y grandes exponentes.

Redacción Cultura
2 de marzo de 2026, 7:03 p. m.
Las fotografías icónicas se hacen eternas congelando el tiempo, el lugar e incluso dando algo de sonido. Chemical Brothers en el picnic.
Las fotografías icónicas se hacen eternas congelando el tiempo, el lugar e incluso dando algo de sonido. Chemical Brothers en el picnic. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Bogotá se alista para vibrar con la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar.

Este icónico evento, organizado por Páramo Presenta, regresa con tres intensas jornadas musicales concentrando una diversidad de géneros que van del rock alternativo al reguetón, pasando por electrónica y pop global.

Nueva baja en el Estéreo Picnic 2026: artista cancela su show y ya son cinco las bajas confirmadas; estos son los nuevos artistas

Entre los artistas más destacados que visitarán Colombia por primera vez o en ansiados regresos están Tyler, The Creator, Lorde, The Killers, Peso Pluma, Sabrina Carpenter, Skrillex y Deftones, nombres que prometen llenar el parque con miles de fanáticos.

Figuras como Peggy Gou, Interpol y Young Miko completan un cartel que celebra la diversidad sonora latinoamericana y mundial, atrayendo a un público joven y exigente que ya agota boletas en preventa.

Tom Morello habla con Arcadia antes de su visita a Colombia: “Vamos a darlo todo allá, han sido muy pacientes”

Estos son los horarios de los tres días

Horarios claves

  • Tyler, The Creator: Viernes 20, 10: 15 p.m. - 12:45 a.m., escenario Estéreo Picnic.
  • ​Lorde: Viernes 20, 9:45 p.m. - 11:00 p.m.-11:00 p.m. escenario Un mundo distinto.​
  • Peggy Gou: Viernes 20, 12:45 a.m. - 2:10 a.m., escenario Un mundo distinto.​
  • The Killers: Sábado 21, 10:15 p.m. - 11:45 p.m., escenario Estéreo Picnic.
  • Young Miko: sábado 21, 9:00p.m-10:15 p.m. Escenario Un mundo distinto.
  • Luis Alfonso: Sábado 21, 7:00 p.m. - 8:00 p.m., Bridge Stage.​
  • Guitarricadelafuente: Sábado 21, 8:00 p.m. - 9:00 p.m., escenario Bosque Samsung
  • ​Sabrina Carpenter: Domingo 22, 10:15 p.m. - 11:45 p.m., escenario Estéreo Picnic.​
  • Skrillex: Domingo 22, 12:00 a.m. - 1:30 a. m., escenario Un mundo distinto.
  • Manuel Lizarazo (nacional, electrónica): Sábado 21, 3:15 p.m. - 4:00 p.m., escenario Un mundo distinto.

El Festival Estéreo Picnic ha consolidado su estatus como uno de los eventos musicales más masivos de Latinoamérica, atrayendo en ediciones anteriores cifras récord de asistencia que superan las expectativas año tras año.

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

En 2025, por ejemplo, el parque Simón Bolívar albergó a más de 120.000 personas durante sus cuatro días, con un promedio de 30.000 asistentes diarios que colmaron los escenarios principales y generaron un impacto económico estimado en miles de millones de pesos para Bogotá, impulsando hotelería, gastronomía y transporte.

Ediciones previas como la de 2024 registraron cifras similares, con picos en días estelares como los de Foals o The Strokes, donde la afluencia obligó a reforzar medidas de seguridad y movilidad, convirtiendo la capital en un epicentro de vibras juveniles y diversidad sonora que trasciende fronteras.

Noticias Destacadas