Bluey, el fenómeno infantil australiano, aterriza por primera vez en Bogotá para animar en vivo a las familias colombianas

El fenómeno infantil global Bluey llega por primera vez a Colombia con un espectáculo en vivo que promete emocionar a toda la familia. El 28 de septiembre, el Palacio de los Deportes de Bogotá será el escenario donde los personajes más queridos de esta serie animada australiana cobrarán vida en Bluey En Vivo, Diversión en Familia, un show que combina juego, música y valores familiares en una experiencia única.

Bluey, la perrita azul que ha conquistado a millones de niños y padres en más de 60 países, se presentará en dos funciones, a las 11:00 a.m. y 3:00 p.m., en un montaje que recrea el universo de la serie con gran detalle y fidelidad.

‘Bluey’ llega a Bogotá con su primer show en vivo este 2025 | Foto: Breakfast Live

La directora creativa del espectáculo, Mariana Salazar, le contó a SEMANA cómo fue el proceso de transformar esta serie animada en un espectáculo teatral que mantiene la esencia y el cariño que Bluey despierta.

“Uno de los mayores retos fue trasladar la frescura y naturalidad de la animación a un escenario vivo”, explicó Mariana. “Bluey es una serie muy íntima, construida en los pequeños gestos familiares, y había que evitar que la teatralidad la volviera artificial”. Para lograrlo, el equipo diseñó marionetas y coreografías que transmiten ternura y humor sin perder la autenticidad que reconocen tanto niños como adultos.

Mariana también destacó la importancia de darle al show un toque especial que conectara con el público latinoamericano: “Queríamos que la obra no fuera solo una réplica nacional, sino que respirara un poco de la alegría y cercanía cultural de todo el mundo y fuera algo con lo que los niños latinos pudieran conectar. Por eso cuidamos los ritmos musicales, las interacciones con el público y hasta los guiños de humor que dialogan con la calidez que caracteriza a las familias latinas.”

‘Bluey’ llega a Bogotá con su primer show en vivo este 2025. | Foto: Breakfast Live

En este espectáculo, la familia Bluey, con sus personajes principales Bingo, mamá Chilli y papá Bandit, invita a los asistentes a entrar en un mundo de juegos y aventuras dentro de su propia casa, donde cada habitación se transforma en un espacio para reír, resolver conflictos y celebrar el amor familiar.

La producción integra escenografías móviles, luces dinámicas y música vibrante que envuelven a la audiencia en una atmósfera mágica. “Experimentamos con video y movimientos coreográficos que simulan la imaginación de Bluey y Bingo en acción, de modo que los niños no solo ven el escenario, sino que sienten que entran al universo de la serie. Además, tenemos un número con mariposas que los dejará boquiabiertos,” reveló Mariana.

Uno de los aspectos que más apasionan a la directora es que el show mantenga la esencia de la serie: “Desde el principio nos propusimos que la experiencia teatral conservara el juego imaginativo, la complicidad entre padres e hijos y los valores de empatía, paciencia y creatividad. Cada escena fue revisada con la misma lupa con la que escribimos la serie: ¿qué mensaje se llevan las familias? ¿Cómo invitamos a que sigan jugando juntas después de salir del teatro?”.

‘Bluey’ llega a Bogotá con su primer show en vivo este 2025. | Foto: Breakfast Live

La respuesta del público internacional ha sido muy emotiva. “En países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra y México, el show ha conmovido profundamente a las familias. Muchos padres nos han dicho que lloraron de emoción porque reconocieron sus propios momentos cotidianos en escena. Esa es la mayor recompensa. En Bogotá esperamos lo mismo: que las familias se abracen, rían y salgan con ganas de seguir jugando en casa. Queremos que Bluey se viva como una celebración del vínculo familiar, más allá de las pantallas”.

El espectáculo, presentado por Breakfast Live y Evenpro Entretenimiento, reafirma a Bogotá como un punto clave para la llegada de shows familiares internacionales de alta calidad. La experiencia será ideal para compartir entre padres, abuelos e hijos, fortaleciendo esos momentos de alegría y conexión que tan bien refleja Bluey.