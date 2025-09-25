Luego de tres años de espera, Pablo Alborán está de vuelta con su nuevo y esperado disco, Km 0. Y aunque no será hasta el próximo 7 de noviembre que salga a la luz, el malagueño ha presentado su nuevo álbum de una manera muy especial, sorprendiendo a sus fanáticos con un concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid (Lugar en el que ha cantado alguno de sus temas nuevos, pero también sus canciones más emblemáticas).

Este es un lugar muy significativo que representa lo que el artista quiere transmitir en su regreso después de una temporada complicada a nivel personal.

“Más que volver al kilómetro cero, es cantar como si fuera la primera vez y escribir como si fuera la primera vez. Es el sentimiento que he tenido. Este disco viene de un proceso muy catárquico, personal, con una enfermedad en mi casa que luego se cura, pero le vimos las orejas al lobo, estuvo a punto de morir. Vimos temblar el suelo de toda mi casa”, dijo el artista.

A lo que añadió: “Cuando vuelve todo a su sitio, escribo de una manera impulsiva un montón de canciones que se gestaron sin saber en todo ese proceso. Todo es instintivo en este disco, responde a un impulso, casi como cuando los niños pequeños hacen las cosas sin pensar en las consecuencias, solo porque las quieren hacer”, afirmó a Europa Press.

Concierto de Pablo Alborán en el Movistar Arena de Bogotá

Este gran show del cantante español llegará al Movistar Arena, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital colombiana.

Algunos datos que hay que conocer es que se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2026, la edad mínima de ingreso es 12 años, la apertura de puertas es a las 5:00 p. m. y tendrá inicio a las 8:00 a. m.

Precios full

Primer piso

Tribuna Fan Sur: $420.000

Tribuna Fan Norte: $420.000

Platea 102 (primeras filas): $480.000

Platea 101 - 103: $340.000

Platea 104 - 106: $289.000

Segundo piso

201 - 209: $220.000

202 - 205 / 215 - 218: $300.000

206 - 208 / 212 - 214: $260.000

Vale la pena recordar que con esta gira, Pablo recorrerá 20 países entre América y Europa. Así mismo, dará a conocer una puesta en escena renovada y un repertorio variado.

Detalles de la gira de Pablo Alborán

El cantante malagueño retomó su vida artística después de enfrentar un proceso complejo.

“Estuve ahí con una persona pasando un proceso de inmunosupresión, quimioterapia y trasplante de médula. Y pude vivir todo lo que viven los sanitarios, los médicos, enfermeros, los celadores, todo el equipo de alimentación, de nutrición”, dijo.

Una de las canciones que hace parte de esta gira es Clickbait, y el cantante la define como “un lugar donde cada vez que vea una nueva noticia mía falsa, tengo esa canción como para desahogarme, en vez de montar el taco y un pifostio este que no serviría para nada”.

Y aunque no arrancará su gira hasta febrero, ya ha adelantado algunos adelantos de sus nuevos conciertos: “Bueno, llevo más músicos que antes, llevo una banda espectacular, la banda que ha tocado en el disco es la que va a estar en la gira. Y luego un repertorio de las canciones que la gente quiere escuchar, las canciones que siempre han estado conmigo, pero ahora más fuerte que nunca. Y luego un show muy muy dinámico, pasa de todo. Hay salsa, de pronto hay electrónica, hay un viaje, de pronto hay mucha emoción por supuesto”, concluyó.