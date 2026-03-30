El cielo de Australia se tiñó de rojo y creó una escena ‘apocalíptica’: el fenómeno meteorológico que lo provocó

El cielo de Australia se tiñó de rojo, un fenómeno que sorprendió a muchos y que no es casualidad: se debe al ciclón Narelle, que ha afectado al país en los últimos días. Según la ABC, el ciclón provocó rachas de viento de más de 200 km/h, cortes de electricidad, daños estructurales y dejó a varias localidades aisladas, complicando la vida de sus habitantes.

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El intenso color rojizo del cielo se explica por la alta concentración de polvo de óxido de hierro en la región, característica de algunas zonas áridas de Australia. Cuando los rayos del sol atraviesan estas partículas suspendidas por los fuertes vientos, el paisaje adquiere una apariencia única.

Entre las áreas más afectadas se encuentra Shark Bay, donde la combinación de la fuerza del ciclón y el polvo en suspensión generó un escenario visual impactante y poco común, que ha capturado la atención de medios y ciudadanos.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación y trabajan para restablecer los servicios básicos, mientras los expertos advierten sobre posibles consecuencias adicionales derivadas de la fuerza del viento y las tormentas asociadas.

Los rayos del sol atraviesan las partículas de polvo levantadas por los fuertes vientos, creando un paisaje visual único. Foto: Getty Images

En redes sociales, las imágenes del fenómeno se viralizaron rápidamente, y muchos usuarios describieron la escena como “apocalíptica”.

Plantas de gas afectadas por el ciclón

El ciclón frente a las costas de Australia también provocó interrupciones en dos de las plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo, informó Chevron el pasado viernes 27 de marzo, en un contexto de creciente demanda de este combustible debido a la agitación en Oriente Medio.

Las centrales de Gorgon y Wheatstone, ubicadas en Australia, suministran en conjunto aproximadamente el 5 % del GNL mundial, según la compañía. Ambas plantas experimentaron interrupciones el jueves por la tarde mientras Narelle se acercaba a la costa de Australia Occidental.

El ciclón provocó rachas de viento superiores a 200 km/h. Foto: Getty Images

“Chevron Australia está trabajando para restablecer la producción en las instalaciones de Gorgon y Wheatstone tras las interrupciones”, indicó la empresa en un comunicado. “Reanudaremos la producción a pleno rendimiento en ambas instalaciones tan pronto como sea seguro hacerlo”, agregó.

*Con información de AFP