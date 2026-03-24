El misterio del mar que no tiene orillas: la ubicación y secretos de uno de los entornos más únicos del mundo

El mundo está lleno de fenómenos que sorprenden incluso a los expertos por su impacto en los ecosistemas. ¿Alguna vez ha oído hablar de un mar sin orillas? Este es el caso del Mar de los Sargazos, uno de los entornos más singulares del planeta.

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De acuerdo con sargassoseacommission.org, a diferencia de otros mares, no está delimitado por costas, sino por corrientes oceánicas que conforman el Giro del Atlántico Norte. Este vasto espacio, que abarca cerca de dos millones de millas cuadradas, se distingue por la presencia del Sargassum, un alga dorada y flotante que constituye la base de su riqueza biológica y da nombre a esta región del océano.

En este entorno pelágico se desarrolla una biodiversidad extraordinaria. El Mar de los Sargazos alberga al menos diez especies endémicas y funciona como un hábitat clave para la reproducción de numerosos peces pelágicos, así como de varias especies de tortugas marinas.

Además, cumple un papel fundamental en el ciclo de vida de ciertas especies en peligro de extinción, como las anguilas anguílidas, para las cuales este mar representa la única zona de desove conocida. A esto se suma su importancia como corredor migratorio para tiburones, rayas y cetáceos, lo que lo convierte en una pieza esencial del equilibrio ecológico del Atlántico.

Es zona clave para la reproducción de peces pelágicos y hábitat de tortugas marinas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, este ecosistema enfrenta múltiples amenazas. El aumento del transporte marítimo, la sobrepesca, la contaminación por plásticos y otros residuos, así como los efectos del cambio climático, están poniendo en riesgo su estabilidad. Estas presiones no solo afectan su biodiversidad, sino también su capacidad de mantenerse como un sistema resiliente y productivo.

Ante este panorama, durante más de una década se han impulsado esfuerzos internacionales para su conservación. La Iniciativa del Mar de los Sargazos, liderada por el gobierno de Bermudas, ha desempeñado un papel importante en la protección de este ecosistema, promoviendo el monitoreo de su estado y el desarrollo de estrategias para su preservación.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es un tipo de alga marrón del género Sargassum que habita en océanos tropicales y templados, tanto en el fondo marino como flotando en mar abierto. En el Caribe y el Golfo de México predominan las especies flotantes, como S. natans y S. fluitans, que se mantienen en la superficie gracias a pequeñas vesículas llenas de aire.

Está delimitado por corrientes oceánicas del Giro del Atlántico Norte. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas algas crecen en condiciones de alta radiación solar, temperaturas cálidas, adecuada salinidad y abundancia de nutrientes. En los últimos años, sus proliferaciones masivas se han vuelto cada vez más frecuentes, lo que ha impulsado la necesidad de investigarlas y desarrollar estrategias para su manejo.

Además, el sargazo podría aprovecharse en la producción de biogás, fertilizantes, alimentos o materiales biodegradables. Sin embargo, aún se requieren más estudios para evaluar sus posibles impactos y garantizar usos seguros.