Yandel Sinfónico en Bogotá 2025: ¿cuánto valen las boletas para ir al concierto?

El puertorriqueño promete enamorar a cada uno de los asistentes con las sorpresas que trae en tarima.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 12:14 a. m.
Yandel anunció concierto en el Movistar Arena de Bogotá y será sinfónico.
El artista será acompañado en el escenario por una banda sinfónica. | Foto: Cortesía - Tu Boleta

Hace algunos días, se hizo el anuncio oficial de una nueva llegada del famoso artista urbano, Yandel, a territorio colombiano, pues a través de un show completamente nuevo llamado Yandel Sinfónico, estará compartiendo con sus seguidores de Bogotá, tocando por primera vez con una orquesta sinfónica en vivo y directo.

El show se llevará a cabo en las instalaciones del Movistar Arena el próximo 28 de noviembre de 2025 y ya es posible adquirir las boletas a través de los distintos canales oficiales y autorizados por Tu Boleta.

Yandel - Encantadora (Sinfónico en Vivo) [Official Video]

Para este encuentro se activaron el piso 1 y 2 del complejo artístico y, aunque la edad mínima estimulada para el ingreso es de 18 años, los organizadores habilitaron una zona para menores de edad, a la cual podrá acceder público mayor de 16 años.

¿Cuáles son las fechas oficiales de la venta de boletería?

En este caso, habrá dos etapas en las que los fanáticos de Yandel tendrán la oportunidad de hacer parte de este show, en preventa y venta general.

Preventa exclusiva para clientes Movistar: viernes 19 de septiembre desde las 11:00 de la mañana hasta el lunes 22 de septiembre a las 10:59 de la mañana.

Venta general: para el resto de interesados en asistir al concierto, pero que no hacen parte de los afiliados a la red de telefonía e internet, se habilitarán las ventas a partir del lunes 22 de septiembre a las 11:00 de la mañana hasta agotar existencias.

Localidades y precios para Yandel Sinfónico en el Movistar Arena

Etapa 1

Primer piso:

  • Tribuna Fan Sur — $480.000
  • Tribuna Fan Norte — $480.000
  • Platea VIP 102 — $400.000
  • Platea 101 y 103 — $320.000
  • Platea 104 - 106 — $290.000

Segundo piso:

  • 201 - 219 (vista parcial) — $260.000
  • 203 - 203 (sector menores de edad) — $260.000
  • 204 - 205 / 215 - 218 — $260.000
  • 206 - 207 / 213 - 214 — $220.000
  • 208 - 212 — $180.000
Etapa 2

Primer piso:

  • Tribuna Fan Sur — $510.000
  • Tribuna Fan Norte — $510.000
  • Platea VIP 102 — $440.000
  • Platea 101 y 103 — $360.000
  • Platea 104 - 106 — $320.000

Segundo piso:

  • 201 - 219 (vista parcial) — $290.000
  • 203 - 203 (sector menores de edad) — $290.000
  • 204 - 205 / 215 - 218 — $290.000
  • 206 - 207 / 213 - 214 — $240.000
  • 208 - 212 — $200.000

Es importante tener en cuenta que los precios no incluyen servicio.

