Conozca las películas que se estrenarán en Cine Colombia y Procinal el 19 y 20 de septiembre del 2025

Estos largometrajes se suman a la cuota de entretenimiento para las familias colombianas.

Redacción Cultura
19 de septiembre de 2025, 7:09 p. m.
Estrenos en cine de Bogotá para el 19 y 20 de septiembre
Estrenos en cine de Bogotá para el 19 y 20 de septiembre

Las salas de Cine Colombia y Procinal se preparan para un fin de semana cargado de estrenos que llegarán a la cartelera el viernes 19 y sábado 20 de septiembre de 2025.

Ambas compañías, líderes en la distribución y exhibición de producciones cinematográficas en el país, anunciaron la llegada de ocho películas que abarcan una amplia variedad de géneros para todos los gustos: desde terror, comedia y thriller, drama, animación y documental.

Con esta programación, los cinéfilos podrán disfrutar de propuestas que combinan grandes producciones internacionales con historias que prometen emocionar, entretener y sorprender a los espectadores.

Contexto: ¿Cuáles son los días y horarios para ver ‘El conjuro 4: Últimos ritos’ en cine durante el mes de amor y amistad?

Películas en Cinecolombia y Procinal este 19 y 20 de septiembre

  • Mi amiga Eva: Eva, una mujer de 50 años y madre de dos adolescentes, descubre durante un viaje a Roma que desea reencontrarse con el amor antes de que el tiempo se lo impida. Al regresar a Barcelona decide romper con su matrimonio de más de dos décadas e iniciar una vida como soltera, entregada a la seducción y al romance, en una búsqueda intensa de un sentimiento que parece imposible, aunque el azar podría sorprenderla.
MI AMIGA EVA. Tráiler oficial. 19 de septiembre en cines.
  • Un gran viaje atrevido y maravilloso: Sarah y David, dos solteros que coinciden en la boda de un amigo, se ven envueltos en una inesperada aventura fantástica cuando una misteriosa puerta les permite revivir pasajes cruciales de su pasado, descubriendo con humor y emoción el camino que los condujo hasta el presente.
Un Gran Viaje Atrevido y Maravilloso | Trailer Oficial en Español HD. En cines 19 de septiembre.
  • Las delicias del jardín: Fermín (Fernando Colomo), célebre pintor abstracto en crisis personal y económica, oculta un temblor que amenaza su carrera. Aunque rechaza inicialmente la propuesta de su exesposa y galerista Pepa (Carmen Machi) de versionar El jardín de las delicias, el embargo de sus cuentas y la inesperada llegada de su hijo Pablo, también pintor, lo llevan a aceptar el reto y a enfrentar, junto a él, diferencias artísticas y personales.
LAS DELICIAS DEL JARDÍN - TRÁILER OFICIAL (HD)
  • On falling: Aurora, inmigrante portuguesa en Escocia, trabaja en un gran almacén mientras enfrenta la soledad de su piso compartido y la alienación diaria. On Falling retrata su silenciosa lucha por mantener identidad y sentido en un mundo fragmentado por algoritmos.
Trailer de On Falling subtitulado en español (HD)
  • Small things like these: en la Irlanda de 1985, Bill Furlong, comerciante de carbón que sostiene a su esposa y cinco hijas, descubre un hecho inquietante durante una entrega en un convento, obligándolo a enfrentar su pasado y el silencio impuesto por la Iglesia.
Small Things Like These (2024) Official Trailer - Cillian Murphy, Emily Watson
  • Andrea Bocelli: because i believe: este documental acompaña a Andrea Bocelli en su vida más allá del escenario, mostrando no solo su faceta artística, sino también su intimidad familiar y la cercanía con amigos.
Andrea Bocelli: Because I Believe – Tráiler oficial | En cines el 21 y 24 de septiembre

Estas son algunas de las opciones de películas que hay en ambas cinemas, para conocer más se puede acceder a la página oficial de ambas empresas.

Cine

