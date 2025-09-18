¿Cuáles son los días y horarios para ver ‘El conjuro 4: Últimos ritos’ en cine durante el mes de amor y amistad?

El cine de terror sigue despertando fuertes emociones y generando expectativas entre el público, gracias a nuevas narrativas que apuestan por lo inesperado en la pantalla grande.

Una de las franquicias más influyentes del género, El Conjuro, se preparó para dar su último adiós. La cuarta entrega, titulada El Conjuro 4: Últimos ritos, llegó a los cines el pasado 4 de septiembre, marcando el cierre definitivo de una saga que redefinió el cine de horror contemporáneo.

'El Conjuro 4: Últimos ritos': cinta que le dará cierre a la franquicia. | Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

Esta película representa la novena producción dentro del universo cinematográfico inspirado en los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Bajo la dirección de Michael Chaves, la nueva película buscaba ofrecer una propuesta que lograra mantener el suspenso característico de la saga, pero con un enfoque renovado y profundamente misterioso.

Así, El Conjuro 4 no solo cierra un ciclo, sino que también promete dejar una marca duradera en los aficionados que han seguido esta historia desde sus inicios.

El Conjuro 4: cartelera de esta película en Bogotá durante septiembre

Esta continuación de la impactante historia que cuentan los casos de Ed y Lorraine Warren, tendrán espacio en CineColombia todos los días de lo que resta de septiembre, presente mes en el que se celebra el amor y la amistad.

En la página oficial se puede ver que hay disponibilidad desde el 18 hasta el 30 de este mes.

El Conjuro 4: días y horas para ver la película en cine de Bogotá. | Foto: CineColombia

El filme, que tiene una duración de 135 minutos, se puede ver en las 18 sedes que tiene este cinema en la capital y el horario aproximado en el que se transmite es desde las horas de la mañana en cuanto a las primeras funciones y para las últimas, la más tarde empieza a proyectarse a las 10:00 p. m.

¿Qué historia real esconde la película El Conjuro 4?

Inspirada en uno de los casos más controvertidos de la década de 1980, El Conjuro 4: Últimos ritos se adentra en los perturbadores sucesos que vivió la familia Smurl en Pennsylvania.

Según reportes de medios internacionales, esta nueva entrega del universo de El Conjuro toma como base un hecho real que generó polémica y dudas sobre la veracidad de los eventos paranormales, así como sobre el rol de los famosos investigadores Ed y Lorraine Warren.

La Nación detalla que los Smurl vivían en una antigua casa construida en 1910, ubicada en la cuadra 300 de la calle Chase, en West Pittston, sobre terrenos que antiguamente albergaron minas de carbón.

Durante años, la vida transcurría con normalidad. Sin embargo, al llegar la década de los 80, todo cambió abruptamente: ruidos inexplicables, olores nauseabundos y fenómenos aterradores comenzaron a manifestarse con creciente intensidad.

Jack y Janet Smurl, junto a sus hijas, buscaban una vida tranquila, pero se vieron atrapados en una pesadilla marcada por ataques físicos y psicológicos. Las energías oscuras que, según los relatos, habitaban el lugar, llevaron a la familia al límite.