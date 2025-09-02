Estados Unidos
Sacerdote en Estados Unidos bendice a los asistentes antes de ver la premier de ‘El Conjuro 4’ y explotan las redes sociales
La película se estrenará el 4 de septiembre al público general.
Warner Bros estrena esta semana la última producción del universo de los archivos Warren, con El Conjuro 4: Últimos Ritos, en la que promete ser una de las mejores películas de la saga.
La cinta, que promete ser una digna despedida de los casos atendidos por Ed y Lorraine Warren, ha tenido una campaña de marketing ambientada en el terror que emite la película, dirigida en este entrega por Michael Chaves y producida por James Wan.
Pues bien, en este ánimo de hacer del filme lo más aterrador posible, un cine en Estados Unidos llevó a un sacerdote real a las afueras de la sala.
En varias fotos de redes sociales, se observa al cura, con su traje formal instituido por el Vaticano, impregnar la bendición con un crucifijo a los asistentes antes de su ingreso a la película.
Pero eso no es todo, los internautas también mostraron cómo el padre bendice unos frascos con agua bendita, que fueron entregados a las personas presentes en la función.
La película debutará en taquilla oficialmente este jueves 4 de septiembre, cuando se estrene al público general a nivel mundial.
Las críticas previas ya hablan de una cinta “muy aterradora”, con una carga emotiva combinada con sustos bien logrados, sobre todo en lo que concierne al desenlace de sus dos protagonistas, con actuación estelar de Vera Farmiga y Patrick Wilson.
El caso real
La película se centra en los hechos de la familia Smurl, una pareja con 4 hijas que empezaron a vivir sucesos paranormales en West Pyttston, Pensilvania, durante los años 70, aunque la película se ambienta en 1986.
Los Smurl afirmaron ser víctimas de ataques por una entidad que no podrían ver, pero buscaron la ayuda cuando Janet describe una grave agresión.
En el libro The Haunted: One Family’s Nightmare, escrito por los Warren, relata que a pesar de hacerle varios exorcismos a la casa, la actividad extraña permaneció ahí durante más tiempo.
La pareja Warren solía plasmar sus investigaciones en relatos que posteriormente publicaban, lo que les generó fama y al mismo tiempo controversia, por acusaciones de fraude.