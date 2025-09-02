Sacerdote en Estados Unidos bendice a los asistentes antes de ver la premier de ‘El Conjuro 4’ y explotan las redes sociales

Warner Bros estrena esta semana la última producción del universo de los archivos Warren, con El Conjuro 4: Últimos Ritos, en la que promete ser una de las mejores películas de la saga.

La cinta, que promete ser una digna despedida de los casos atendidos por Ed y Lorraine Warren, ha tenido una campaña de marketing ambientada en el terror que emite la película, dirigida en este entrega por Michael Chaves y producida por James Wan.

Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine Warren en esta saga, se despide de su compañero de reparto Patrick Wilson, quien da vida a Ed Warren. | Foto: Instagram: thereelpatrickwilson

Pues bien, en este ánimo de hacer del filme lo más aterrador posible, un cine en Estados Unidos llevó a un sacerdote real a las afueras de la sala.

En varias fotos de redes sociales, se observa al cura, con su traje formal instituido por el Vaticano, impregnar la bendición con un crucifijo a los asistentes antes de su ingreso a la película.

Pero eso no es todo, los internautas también mostraron cómo el padre bendice unos frascos con agua bendita, que fueron entregados a las personas presentes en la función.

Estos frascos fueron entregados a los espectadores de la sala. | Foto: Red Social X

La película debutará en taquilla oficialmente este jueves 4 de septiembre, cuando se estrene al público general a nivel mundial.

Las críticas previas ya hablan de una cinta “muy aterradora”, con una carga emotiva combinada con sustos bien logrados, sobre todo en lo que concierne al desenlace de sus dos protagonistas, con actuación estelar de Vera Farmiga y Patrick Wilson.

El caso real

La película se centra en los hechos de la familia Smurl, una pareja con 4 hijas que empezaron a vivir sucesos paranormales en West Pyttston, Pensilvania, durante los años 70, aunque la película se ambienta en 1986.

La pareja dedicó toda su vida a estudiar la actividad paranormal. | Foto: Bettmann Archive

Los Smurl afirmaron ser víctimas de ataques por una entidad que no podrían ver, pero buscaron la ayuda cuando Janet describe una grave agresión.

En el libro The Haunted: One Family’s Nightmare, escrito por los Warren, relata que a pesar de hacerle varios exorcismos a la casa, la actividad extraña permaneció ahí durante más tiempo.