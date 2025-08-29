Suscribirse

Cine

‘El Conjuro 4: Últimos ritos’: la historia real que inspiró la última película de los Warren

La cinta se estrenará en septiembre de 2025, dándole un cierre a la franquicia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 6:01 p. m.
'El Conjuro 4: Últimos ritos': cinta que le dará cierre a la franquicia.
'El Conjuro 4: Últimos ritos': cinta que le dará cierre a la franquicia. | Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

El cine de terror continúa siendo foco de reacciones y expectativas, debido a las nuevas historias que se buscan plasmar en la pantalla grande. Con una variada gama de propuestas, los fanáticos se aventuran con personajes y escenas únicas.

En esta ocasión, El Conjuro regresa en una cuarta entrega, la cual se prepara para cerrar un ciclo cinematográfico que marcó un antes y un después. Esta serie de cintas tendrá un final el próximo 4 de septiembre de 2025, dejando huella en aquellos seguidores del proyecto.

El Conjuro 4: Últimos ritos se convierte en la novena parte de esta franquicia, que impactó desde el inicio con la historia que rodeó a los Warren. Michael Chaves regresa al ruedo tras dirigir El Conjuro 3 y La monja 2, buscando plasmar una idea innovadora y misteriosa.

Contexto: ‘Scream VII’: cambios drásticos, personajes nuevos, fecha de estreno y más sobre la secuela de Ghostface

En compañía de Richar Naing, David Leslie Johnson-McGoldrick y Ian Goldberg, esta cuarta entrega busca seguir los pasos de la creación de James Wan, quien volvió a jugar con susto, pánico y sensaciones de lo escalofriante.

El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Doblado

Historia real que inspiró ‘El Conjuro 4’

De acuerdo con lo que han reportado diversos medios internacionales, esta película se basa en los hechos ocurridos en la década de los 80, cuando la familia Smurl, ubicada en Pennsylvania, fue víctima de hechos paranormales, los cuales los atormentaron por mucho tiempo. Aunque el foco mediático se ubicó en este núcleo, surgieron diversas preguntas sobre el papel de los investigadores.

Según se registra en La Nación, dicha familia vivió en una casa de la cuadra 300 de la calle Chase en West Pittston, construida en 1910 sobre antiguas minas de carbón. Pese a que todo era tranquilo y normal, en los 80 todo dio un giro inesperado y fuerzas sobrenaturales comenzaron a hacer de las suyas en este lugar.

Jack y Janet Smurl, un matrimonio estadounidense, se mudaron a la casa en compañía de sus hijas, buscando realizar una vida cotidiana y estable. Sin embargo, los eventos paranormales aparecieron y detonaron un miedo muy fuerte.

Los reportes aseguran que aquellas personas lidiaron con energías violentas y oscuras, donde los ruidos, los olores extraños, los movimientos y las sensaciones se salían de control. La tortura física y psicológica continuaron con cada integrante de la familia, llevándolos a llenarse de terror y angustia.

Allí fue cuando recurrieron a Ed y Lorraine Warren, quien buscaron de todas las formas acabar con este problema. La polémica estuvo en que este caso, a diferencia del resto, fue considerado un montaje, por lo que muchos señalaron a la pareja y les perdieron credibilidad.

Elenco de ‘El Conjuro 4′

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan como protagonistas de la película, interpretando a Lorraine y Ed Warren, respectivamente. A ellos se suma Mia Tomlinson y Ben Hardy, quienes les dan vida a Jody Warren y Tony Spera.

El regreso de la reconocida franquicia de terror.
El regreso de la reconocida franquicia de terror. | Foto: YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamérica

El elenco se complementa con Steve Coulter, Shannon Kook, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kila Lord Cassidy, John Brotherton y Beau Gadsdon.

cine de terrorterrorestrenos de cine

