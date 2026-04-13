Como bien le explica Jack Reynor, el entregado protagonista de La posesión de la momia, a Arcadia, “esta no es como las películas de La momia de Brendan Fraser, de aventuras al estilo de Indiana Jones”...

Aquí, de entrada, el actor irlandés, conocedor y fan del género al que tanto disfruta sumar, comparte que, para él, esta película se siente más como El Aro (The Ring) o La Maldición (The Grudge). “Tiene más esa sensación de película japonesa de fantasmas vengativos. ¿Sabes a lo que me refiero?”, nos pregunta.

Habiendo visto y disfrutado de la película en sus más de dos horas, sabemos exactamente a qué se refiere.

Jack Reynor es Charlie Cannon, un periodista, padre, esposo, hombre de familia afectado por la desaparición y reaparición de su hija... Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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Escrita y dirigida por Lee Cronin, esta entrega quiere y tiene cómo moverlos a ustedes en las salas de cines, donde los impactará mejor: hilvana misterios familiares milenarios, investigación, gore, varias muertes impactantes que se encadenan para dimensionar el logro de una maldad de altura.

En tiempos dementes en la geopolítica y en el lado humanitario, le preguntamos al director si las películas de horror son un lugar seguro. “Potencialmente lo son, aunque creo que en esta película estoy de alguna manera desafiando la seguridad del hogar y la familia. Pero el terror siempre es escapismo”, sentencia.

La nueva e intensa película de Cronin se estrena en Colombia este 16 de abril, y no esconde sus muchas influencias, pero el director (también irlandés, como muchísimo del equipo con el que trabaja) no hace de esto una debilidad, más bien una fortaleza.

Cronin hilvana sus influencias en una creación que es su propia entidad brutal. Así, muy a su estilo, llevándose más allá que nunca desde la dimensión masiva del proyecto, le rinde homenaje al misterio de las muchas momias del cine (hay entregas desde los años 50), mientras suma ecos de la realeza del cine de terror. En ella percibimos trazos de El Exorcista, de The Shining, de Poltergeist, hay algo del género found footage y todo un lado investigativo, sin sentirse cargado. Cronin sabe ubicar las piezas, por eso funciona. Usa su propio idioma, sirviéndose de, entre varios códigos, de close ups a dientes macabros que golpean, asustan y hasta comunican.

Afiche oficial de la película, que se estrena en salas el 16 de cine. Foto: cortesía @WbPicturesLatam

Le preguntamos a Cronin cuánto se contiene a la hora de sumar influencias a sus tramas y cómo las decide. Antes de la premiere de su película, le dijo a Arcadia: “Supongo que confío en mi instinto ante todo; busco la historia adecuada, la cual comienza con el personaje, el mundo y la gran idea de la película. En este caso es la momificación, pero causada por una razón diferente a la usual; ¡narramos la momificación de un ser querido y tocamos la razón, el por qué!“, nos cuenta.

Entonces añade: “Una vez definidas esas cosas, pues, todos estamos influenciados de diferentes maneras por diferentes películas... Y es genial. Tú hablas de El Exorcista, y sí, hay algunos elementos de posesión en esta película, pero no me influenció tanto. Creo que aquí se trataba más de establecer el sentimiento real entre la gente. Y en los personajes realmente sentí el tipo de terror clásico de los años 70, muy competente y muy bien fundamentado; El Bebé de Rosemary también me influenció desde ese punto de vista.

Y me emocionó aportar algo de corazón desde las circunstancias domésticas, el alma de esa familia, y luego combinarlo con la oscuridad. Y he hablado sobre Se7en (de David Fincher), porque en la historia también hay un ángulo de detectives y, encima, un ingrediente mágico, una pequeña gota de humor que ayuda a unirlo todo”, explica.

Y este se siente. A veces, la muerte esperada de algún personaje es especialmente brutal, y ante ella solo se puede decir, “wao”, y hasta reír en la irreverencia.

Cronin fue pavimentando esta década el camino para asumir esta apuesta de Warner Brothers. y Blumhouse (productores conocidos por El Conjuro), que le soltaron la momia. Tras hacer algo parecido en 2023 con Evil Dead Rise (que se integra en espíritu a la saga Evil Dead, pero se para solita), el irlandés y su equipo de colaboradores la hicieron suya, con sus giros y sello.

En Evil Dead Rise, el mal se metió a la casa de una madre soltera y sus jóvenes. En La posesión de la momia, la trama parte del secuestro y desaparición de una pequeña niña luminosa en El Cairo, donde su padre periodista (Reynor) trabaja como corresponsal. El hecho los impacta a él, a su esposa y a su hijo, pero la investigación inicial no lleva a nada... excepto a una acusación al padre, de quizá ser el asesino de su hija.

La historia toma vuelo cuando, siete años después, la pequeña vuelve a aparecer, ya no tan pequeña y claramente afectada de maneras inimaginables. Las vamos entendiendo poco a poco, conforme los giros y la investigación avanzan y el mal hace de las suyas en esa casa que solo quiere darle amor a su hija recuperada y precisamente pagará cara esa intención.

Billie Roy y Shylo Molina, hermano y hermana, parte esencial de la familia, amenazados inesperadas de la maldad. Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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Le preguntamos a Cronin sobre el por qué esa fijación en la familia: “Creo que lo que más me asusta es que mi familia se desmorone”, explica a Arcadia. “Y creo que eso aplica para muchos otros escenario. No solo aplica a ”tu familia" (madre, padre, hermano y hermana), también a tu grupo de amigos u otro que te importe. Para mí, las personas más cercanas a ti son tu mundo, son tu vida.

Aquí estoy tratando de contar una historia de terror y hablando sobre amenazas en tu vida; se necesita de esa amenaza. Y siento siempre que la familia es un lugar natural para atacar con mis ideas aterradoras. Además, obviamente, es algo que toca a la gente. Cuando desafías la seguridad de la familia y del hogar, creas oportunidades para asustarte, para aterrorizarte y para entretenerte de maneras locas". Y locas maneras de morir no faltan en estos 125 minutos de La posesión de la momia.

La joven actriz Natalie Grace pasó siete horas en maquillaje antes de la grabación y luego entregó una performance que rompe los huesos. Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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Le preguntamos a Reynor y Cronin por un tema crucial: la entrega de Natalie Grace como esta momia adolescente. Porque no hay película de terror sin agente de terror creíbles, temible, impredecible.

Reynor se rinde a sus pies: “Es de otro nivel, amigo. Se lo he estado diciendo a mucha gente en estas entrevistas y realmente creo que debería ser una gran parte del mensaje. Ella hizo el doble de trabajo que cualquier otra persona en la película porque tuvo siete horas de maquillaje protésico cada mañana antes de siquiera pisar el set. Y luego entregó una actuación tan física y tan imponente... Realmente fue asombrosa. La elogio muchísimo. Y estoy muy contento de que todo haya salido tan bien.

También me alegra que tenga momentos en la película donde la vemos como actriz y no solo como la momia, para que sepamos quién es. Estoy emocionado por ver a dónde va la carrera de Natalie porque es una gran actriz y es una persona maravillosa. Realmente se merece lo mejor”, sentencia.

Una nieta y una abuela... ¿cariño inevitable? Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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Cronin respalda con fuerza ese sentimiento: “Natalie estivo totalmente comprometida con la causa. Es extremadamente talentosa. En un gran momento para ella, estoy muy emocionado de que la gente vea lo que hace, porque esencialmente el 90% de lo que ves de su personaje es ella”, cuenta el director, y es un hecho que impresiona porque hay mucho trabajo físico que reta la lógica, y supera el 10% atribuible as efectos. “Hubo momentos en los que, en pantalla, es fácil imaginar que suceden por la manera en la que hacer películas. Si vemos cuerpos de las personas que se mueven, suelen estar atados a cuerdas ayudas... Pero aquí hubo partes que ella entregó completamente por su cuenta. Y si decíamos: “Oh, no necesitamos el arnés en este momento”, ella respondía: “Lo tengo, lo tengo”. Así que es bastante espectacular. Y también sobrellevó mucho emocionalmente, con todas las prótesis y siendo además un personaje que está aislado del resto de la familia, de muchas maneras, a lo largo de la historia.

Y es sorprendente. Ella es una gran personalidad, pero con una voz pequeña y tranquila, que tienes que escuchar. Natalie no es la persona más alta del mundo, pero es perfecta tal como es. Entender eso y luego verla dar vida a este monstruo aterrador en la pantalla es un testimonio de todo su talento”.

La mexicana Verónica Falcón, una de las actrices más prestigiosas de México, y coreógrafa, le da un alma genuina y rezos en español que a muchos harán sentir en casa. Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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Reynor, que también se entrega de cuerpo y alma, comparte sobre su papel que “definitivamente fue una actuación muy física. He sido muy afortunado a lo largo de mi carrera de trabajar en muchas cosas muy físicas, en muchas películas cargadas de acrobacias (stunts). He trabajado con algunos grandes directores de películas de franquicias. Así que tener ese tipo de experiencia técnica y conocimiento fue genial para poder aplicarlo en esta película”. También, con alto orgullo, asegura que “todos los que trabajaron en esta película en casa, en Irlanda, de donde vengo, la mayoría son amigos míos y con ellos ya he trabajado en mi carrera. Todos son excelentes en sus trabajos. Están al nivel más alto e hicieron un trabajo increíble al dar vida a todo este mundo. De tal manera que, como actor, es un placer entrar allí cada día, poder habitarlo y simplemente entregar tu actuación”.

Misterios milenarios se van revelando con el paso del tiempo, de forma poco sutil. Esta montaña rusa no se guarda mucho y eso la hace muy entretenida. Foto: cortesía @WbPicturesLatam

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“Amo el género. He crecido con el terror profundamente en mi corazón. Y creo que hacemos películas de terror por diferentes razones. A veces hacemos películas de terror realmente psicológicas que tratan sobre la condición humana y luego hacemos otras películas que son más amplias, que son como películas de terror divertidas y películas evento. Y La posesión de la momia tiene un poco de ambas”.

*Se estrena en Colombia este jueves 16 de abril.