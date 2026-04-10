Si algo ha probado esta época es que los efectos de la cultura de la cancelación responden no al daño moral y personal que causa en las víctimas, sino al tiempo que pasa antes de que se desvanezca la indignación. El rapero Kanye West aplaudió a los nazis hace un par de años y volvió a llenar estadios, y el comediante Louis C. K., que mostró su miembro a varias colegas, regresa a Netflix, seis años después de ser denunciado, sin pedir perdón. En Colombia, en unos meses, los cancelados sacan pódcast y renacidos facturan.

'Outcome' ya está disponible. Foto: Apple TV

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Algunos habitan el lado opuesto de ese espectro. Se sabe que las celebridades, las abusivas y las humanas por igual, sufren el escrutinio al que las someten la prensa y el grueso de la sociedad, minuto a minuto, en la vida, las redes, en sus labores profesionales, apariciones públicas y donde sea que osen dejarse ver, por diseño o accidente.

Venerado en la vida real, Keanu Reeves es Reef Hawk, un actor venerado en la pantalla. Foto: Apple TV

Outcome, película recién estrenada por Apple TV, sigue a una celebridad particular, reservada y ansiosa, Reef Hawk. Desde niño encontró la fama y, con el paso del tiempo y años en el show business, cayó en adicciones, con las que lidió en privado (causando impactos en él y sus amigos de siempre).

Pero Reef nunca dejó de ser venerado por el público, y no parece coincidencia que lo interprete la celebridad más adorada en el planeta, el ícono, Keanu Reeves. El canadiense se hizo inmortal interpretando a Neo en The Matrix y, no contento, protagonizó otra saga multimillonaria como John Wick. Pero sus gestos de hombre común comprometido con el prójimo y los animales indefensos lo han hecho leyenda.

Así pues, hay humor en que este personaje podría ser él. No lo es, aunque podría serlo. A Reef no se le puede considerar una mala persona. Es apreciado por el hombre común, no se portó propiamente mal con nadie, pero es un ser humano como todos, con días nublados, momentos bajos y tratos acordes. Y, dado que vivió años de consumo problemático, muchas memorias se nublan. La película no teme subrayar que este vaivén emocional no lo vive solo: sus amigos cercanos Kyle (Cameron Díaz) y Xander (Matt Bomer), que realmente son su soporte, viven las consecuencias, así sus voces no suelan tener el mismo peso.

HAY HUMOR EN QUE UNA CELEBRIDAD MUY APRECIADA INTERPRETE A UN ACTOR VENERADO QUE BIEN PODRÍA SER ÉL. EN OUTCOME, MUCHOS BRILLAN CON REEVES.

Reef lidia con una ansiedad normal para un actor rehabilitado abordando una vida sana, pero se ve agitado por un soborno; alguien tiene un video capaz de arruinar su reputación y amenaza con publicarlo.

Hasta aquí, la película narra con mucha gracia, en un código cómico, pero no será el único. Al respecto, Keanu, en rueda de medios global, expresó que algo “realmente genial del guion fue lo cómico y extravagante, pero también lo veraz, honesto o auténtico que es en la ambición de sus conexiones emocionales”. Razón no le falta, y ese balance hace de esta una película interesante. “La comedia y el drama se tocan mutuamente, y no puedes contar la historia solo con una emoción. Tienes que desplegar la montaña rusa de ser humano, nuestra experiencia existencial de altibajos, reír y llorar”, añadió Cameron Díaz, con la que Reeves vuelve a actuar 30 años después de Feeling Minnesota.

Los amigos íntimos de Reef, Kyle y Xander, son esenciales en su vida, pero quizá el actor los toma por sentados. La película explora ese vínculo fuerte e inestable. Foto: Apple TV

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En ese momento de crisis para Reef irrumpe, claro, un abogado de crisis con alta experiencia. Ira (Jonah Hill) lo guía en analizar la situación y lidiar con ella, a su manera carismática y pragmáticamente cínica. En ese proceso de contención de daños, Ira le recomienda a Reef mirar hacia atrás y pensar en quién merece disculpas, desencadenando un camino de arrepentimientos, perdones y autoanálisis que incluyen a su primer agente, a su madre y a un viejo amor. Y en todas estas escenas, en un giro brillante, son los otros actores los que se roban el protagonismo. Poco sorprende que Keanu comparta la luz, la entregue incluso.

En dicha charla con medios del mundo y Arcadia, el apreciadísimo actor declaró que esta era una “comedia de advertencia”, en medio de una incomodidad curiosa, muy semejante a la que sentiría un hombre común enfrentado a una gira de medios. Sobre su personaje, Keanu compartió que “Reef es una especie de weirdo, así que interpretarlo algunos días fue menos agradable que otros. Pero, en general, fue una experiencia muy especial a muchos niveles”. Destacó el poder disfrutar de darle vida al guion con sus colegas, pero también sumar algo de improvisación. “La dinámica fue realmente divertida por la forma en que pudimos interactuar entre nosotros”. Dicha química no es verso. Se siente en pantalla.

Jonah Hill, que algo sabe sobre la mentalidad de la celebridad, actúa y dirige la cinta. Foto: Apple TV

Dirigida por el mismo Jonah Hill, actor y director que algo sabe de ser celebridad, de exponerse a latigazos sociales y trabajarse la mente (en su documental Stutz, en Netflix, toca ese tema con el psiquiatra Phil Stutz), la película aborda la cultura de la cancelación desde ese otro lado de la isla; el de la celebridad que no tiene mucho que esconder, excepto lo que cualquier ser humano tiene para ocultar, su propia vulnerabilidad y egoísmo, tras años de fama y adicciones que parecían atrás.

“No hay nadie que pueda ponerte un espejo mejor que las personas más cercanas a ti. Porque un montón de extraños te critican, pero no conocen la historia. Y de alguna manera tienes que confiar en las personas de las que tomas esas señales”, señaló la experimentada actriz sobre su rol, Kyle, que con el Xander de Matt Bomer configura el círculo íntimo de Reef. Estas amistades navegan entre mantener alto el ego frágil del talento y ser amigos de verdad, capaces de retar también, en un tema que gana vuelo en la película. Es crucial ese círculo de apoyo, si bien parece superficial en principio, y darlo por sentado o no es el tema.

Cameron Díaz entrega uno de los roles más genuinos de su amplia carrera. Foto: Apple TV

Díaz, cuyas actuaciones no se suelen aplaudir, sorprendió con una entrega rotunda en el balance frágil de acompañar a su amigo famoso en las buenas y en las malas, y en verse forzada a trazarle límites también. Para ella, esta película “muestra lo que puede pasar cuando tienes tantos ojos sobre ti. Vivimos en una sociedad global en la que la gente está desesperada por que los vean todo el tiempo haciendo de todo. Y pensamos que la fama es algo a lo que aspirar. Esta es una historia sobre alguien que nunca tuvo esa opción. Fue empujado a esta posición desde la infancia y realmente está sufriendo los extremos de ser alguien que ha pasado toda su vida en el ojo público. Lo que eso te quita, el poco espacio que hay para ser humano en eso. Y por eso funciona como un ‘ten cuidado con lo que deseas’”.

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La narración es especialmente cómica hasta un punto particular, una escena brillante que involucra a Reef y a Red Rodríguez, el hombre que lo descubrió como talento infantil, interpretado magistralmente por una leyenda del otro lado de la cámara, Martin Scorsese. Sobre la escena que le da un nivel de profundidad a la cinta que jamás pierde, Reeves compartió: “¡Conocemos su carrera y su talento! Para mí, ese fue un día muy especial. Me lo había topado antes un par de veces, pero ni en mis esperanzas y sueños más salvajes esperé actuar con Martin Scorsese. ¡Y es tan bueno! En esa especie de dinámica de padre e hijo que aparece levemente fue asombroso. Él interpreta a un personaje que realmente me apoyó en mi juventud, y fue muy tierno. Sentarse en esos momentos con él fue muy especial”.

¿Alguna lección dejó la película, Keanu? “La honestidad con uno mismo y con los demás. Con los amigos. Tal vez eso”.