Ya es la número uno en 96 países: la nueva película de Keanu Reeves acaba de estrenarse en ‘streaming’ y rompe los récords en visualizaciones

Keanu Reeves vuelve a ser el centro de atención y no por sus icónicos papeles en John Wick o Constantine, sino por una nueva película que ha irrumpido con fuerza en el streaming. Se trata de Outcome, la comedia negra dirigida por Jonah Hill que se estrenó el pasado 10 de abril de 2026 en Apple TV+ y que, en cuestión de días, ha escalado hasta convertirse en la número uno en 96 países, rompiendo récords de visualizaciones en la plataforma.

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Outcome sigue la historia de Reef Hawk, un astro de Hollywood interpretado por Reeves, cuya vida idílica se desmorona cuando un video comprometedor de su pasado comienza a circular, amenazando con destruir su impecable imagen pública. Obligado a emprender una “gira de redención”, Reef recorre el país pidiendo disculpas a quienes pudo haber dañado, mientras busca al extorsionador que lo tiene acorralado.

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‘Outcome’ es una comedia. Foto: Apple TV

La cinta explora con humor ácido los demonios internos de la fama, la cultura de la cancelación y la fragilidad de las estrellas en un Hollywood obsesionado con la imagen perfecta.

Esta sátira, que dura apenas 83 minutos, mezcla comedia negra con drama introspectivo, mostrando cómo Reef, con el apoyo de sus amigos de toda la vida Kyle y Xander, y su abogado de crisis Ira, enfrenta rencores ocultos y secretos enterrados. Es un retrato nostálgico y caótico de la industria del cine, donde las disculpas públicas se convierten en un espectáculo más.

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La comedia negra es dirigida por Jonah Hill. Foto: Apple TV

El reparto es uno de los grandes atractivos de Outcome. Keanu Reeves brilla como el protagonista Reef Hawk, un niño prodigio convertido en ícono amado, aportando esa vulnerabilidad melancólica que lo caracteriza. Cameron Diaz regresa a las pantallas tras una década de ausencia, en un rol que evoca sus comedias pasadas pero con un toque más sombrío. Jonah Hill no solo dirige y coescribe, junto a Ezra Woods, sino que también actúa como el astuto abogado.

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Completan el elenco nombres de peso como Matt Bomer, Martin Scorsese en un cameo revelador, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk. Esta constelación de talentos, producida por Apple Studios bajo el sello Strong Baby de Hill, genera un contraste hilarante entre el glamour y el caos personal.

En cuestión de días, el filme ha escalado hasta convertirse en la número uno en 96 países. Foto: Apple TV

Apenas tres días después de su estreno, Outcome domina los rankings de Apple TV+ en 96 países, según FlixPatrol, superando títulos como F1 o The Gorge.

Sin embargo, la crítica ha sido mixta. En Rotten Tomatoes, ostenta un 25-26 % de aprobación de críticos y un 32 % de audiencia, con acusaciones de ser “inconsistente”, “whiny” o fallida en su sátira. Aun así, el “efecto Keanu” impulsa su popularidad masiva, demostrando que el público prioriza el entretenimiento sobre las valoraciones expertas.