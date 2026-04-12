Netflix apostó fuerte por One Piece y la jugada le salió redonda. La adaptación en acción real de uno de los mangas y animes más famosos del planeta se convirtió rápidamente en un fenómeno dentro de la plataforma, confirmando que el riesgo valía la pena.

Cuando la primera temporada se estrenó en agosto de 2023, los números hablaron solos: en apenas cuatro días alcanzó 18,5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

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Ese arranque la colocó entre las producciones más vistas del año dentro del catálogo de Netflix, consolidando a la serie como uno de sus grandes éxitos recientes.

El impulso no se detuvo ahí. La segunda temporada aterrizó el 10 de marzo de 2026 con ocho episodios nuevos, enfocándose en la llegada al Grand Line, una de las etapas más importantes del viaje original.

Durante la semana del 9 al 15 de marzo, la serie volvió a dominar el ranking global: sumó 16,8 millones de visualizaciones y acumuló más de 136 millones de horas reproducidas, manteniéndose en el primer lugar del Top 10.

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En esta nueva fase, la tripulación del Sombrero de Paja no solo se adentra en mares más peligrosos, sino que también enfrenta amenazas mayores, como la organización Baroque Works.

Además, se incorporan caras clave: la princesa Nefertari Vivi y el carismático Tony Tony Chopper, que ya forman parte del equipo rumbo a su siguiente destino.

Con ese contexto, todo apunta hacia Alabasta, escenario central de la próxima entrega. Aunque Netflix mantiene bajo llave los avances oficiales de la tercera temporada, ya dejó ver el título: One Piece: La batalla de Alabasta.

La temporada 2 de 'One Piece' se estrenó en Colombia el 10 de marzo de 2026. Foto: Courtesy of Netflix

El logo, con un paisaje desértico, sugiere el protagonismo de uno de los villanos más esperados y sus habilidades relacionadas con la arena.

En cuanto al elenco, no hay sorpresas: regresan Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji.

A ellos se suman Charithra Chandran como Vivi y Mikaela Hoover dando voz a Chopper.

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También destacan nuevos fichajes importantes, como Xolo Maridueña en el papel de Ace y Cole Escola como Bon Clay, junto a otros agentes de Baroque Works que tendrán mayor presencia.

La historia seguirá la Saga de Alabasta, centrándose de lleno en este reino tras los eventos vistos en la Grand Line. Todo indica que lo mejor del viaje apenas está comenzando.