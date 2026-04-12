¿Qué ver en Netflix? Estrenos que llegan en la tercera semana de abril a la plataforma

Netflix ya tiene lista su siguiente jugada. En la tercera semana de abril, la plataforma soltará una nueva tanda de estrenos con la idea de seguir captando la atención de su audiencia.

Esta miniserie de Netflix batió récords y es elogiada por psicólogos

El plan es refrescar su catálogo con contenidos pensados para todo tipo de público. Habrá de todo un poco: series, películas y realities, en una mezcla que busca enganchar tanto a quienes maratonean como a los que prefieren ver algo más casual.

Con esta movida, el servicio apuesta a no perder ritmo y mantenerse firme en la pelea por el streaming.

Estrenos en Netflix del 13 al 19 de abril de 2026

Noah Kahan: Extracorporal (13 de abril)

Tras alcanzar la fama mundial, el cantautor Noah Kahan regresa a sus raíces en Vermont para reconectar consigo mismo en este sincero documental.

Maleantes (14 de abril)

Una moneda de valor incalculable obliga a un ladrón de cajas fuertes retirado y a un gánster de poca monta a trabajar juntos, lo que los involucra en audaces robos y rivalidades criminales a nivel mundial.

Trevor Noah: Joy in the trenches (14 de abril)

Desde inesperadas disputas en las redes sociales hasta una revelación impactante de un terapeuta, Trevor Noah convierte el caos en comedia en este monólogo hilarante, ingenioso y divertido.

Al descubierto: los escandalosos Portland Jail Blazers (14 de abril)

Jugadores problemáticos. Acusaciones penales. Titulares nacionales. El equipo de la NBA de Portland, con aspiraciones de campeonato se desmorona estrepitosamente en este documental sin concesiones.

Sanar, cocinar, amar (15 de abril)

Para salvar el restaurante de su madre, la ambiciosa chef Luka no tiene más remedio que trabajar junto al talentoso recién llegado Dennis. ¿El único problema? Lo odia.

Perfil falso (15 de abril)

Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un romance idílico, planea darle una sorpresa, pero termina atrapada en un falso paraíso.

Million Dollar Secret (15 de abril)

En esta despiadada competición, un millonario encubierto debe pasar desapercibido y evitar la eliminación para conservar el dinero y ganar el juego.

La ley de Lidia Poet (15 de abril)

En este apasionante drama de época, Lidia Poet investiga asesinatos mientras lucha por ejercer la abogacía. Inspirada en la historia real de la primera bogada de Italia.

Alguien tiene que saber (15 de abril)

Cuando un adolescente desaparece, un detective y su equipo emprenden una incansable investigación para resolver el misterio en esta serie dramática inspirada en hechos reales.

La tostadora (15 de abril)

Un hombre tacaño intenta recuperar una tostadora que regaló después de que una pareja cancelara su boda, pero sin quererlo se ve envuelto en un asesinato.

Ronaldinho (16 de abril)

Esta serie narra la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho, recorriendo su trayectoria desde joven prodigio hasta convertirse en un ícono deportivo mundial.

Bronca (16 de abril)

Un incidente de furia al volante entre dos desconocidos (un contratista fracasado y un emprendedor frustrado) desata una disputa que saca a relucir sus impulsos más oscuros.

Machos alfa (17 de abril)

Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en un nuevo mundo de mujeres empoderadas, cada uno intentando adaptarse a su manera torpe.

El swing perfecto (17 de abril)

Esta fascinante serie documental sigue a los mejores golfistas profesionales del mundo, dentro y fuera del campo, durante una temporada de competencia implacable.

Compañeras de cuarto (17 de abril)

Cuando Devon, una tímida estudiante de primer año de universidad, le pide a Celeste, una chica popular, que sea su compañera de cuarto, una amistad que está floreciendo rápidamente se convierte en una guerra de agresión pasiva.

Una historia de gorilas contada por David Attenborough (17 de abril)

El veterano naturalista Sir David Attenborough narra la historia de un extraordinario grupo de gorilas, desde su primer encuentro en los años 70 hasta la actualidad.

180 (17 de abril)

Cuando un inesperado incidente de furia al volante deja a su hijo en estado crítico, un padre enfurecido se sumerge en un oscuro camino de tormento emocional y venganza.

Hacemos lo que podemos (18 de abril)

Un aspirante a director toca fondo tras 20 años persiguiendo su debut, hasta que conoce a un productor abrumado que le ayuda a redescubrir su valía personal.

WWE Wrestlemania (18 de abril)

Las mayores superestrellas compiten por el oro del campeonato y la inmortalidad en la WWE en combates que definirán sus carreras en el escenario más grande de todos.