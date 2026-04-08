Esta miniserie de Netflix batió récords y es elogiada por psicólogos

Gambito de dama es una miniserie sobre una huérfana con problemas que irrumpe en el mundo profesional del ajedrez. The Queen’s Gambit impulsó la venta de tableros de ajedrez en el mundo entero desde que fue lanzada el año pasado.

“Trajiste lo sexy de vuelta al ajedrez, e inspiraste a una generación de mujeres y jóvenes a entender que el patriarcado simplemente no tiene defensa frente a nuestras reinas”, dijo William Horberg, productor ejecutivo de la serie, refiriéndose a la protagonista Anya Taylor-Joy.

‘Gambito de Dama’, la miniserie más vista en la historia de Netflix

Ya han pasado seis años desde que Gambito de dama llegó a netflix y aunque ha recibido bastantes elogios por parte de la crítica, se resulta que también ha obtenido varias interpretaciones por parte de psicólogos.

Es un “importante documento cultural para poder comprender y abordar la salud mental”, dijo uno de los psicólogos.

Esta serie batió récord de la producción más vista de la historia de Netflix con 112,8 millones de vistas.

Gambito de Dama Foto: Netflix

Siguiendo por la línea de la psicología, el portal Psychology Today señaló que “la serie retrata con meticulosidad su lucha contra la adicción, así como los efectos aislantes de su genialidad”.

Además, añaden: “Subvierte con éxito estos estereotipos al mostrar con crudeza lo aislantes e implacables que pueden ser estas luchas para las personas exitosas. La serie ofrece una visión transparente de la adicción de Beth, ilustrando cómo sus recaídas se desencadenan constantemente por un trauma no resuelto”.

Por otro lado, el British Journal of Psychology analizó el grado de realismo de esta serie y los resultados son positivos.

De acuerdo con lo mencionado por los psicólogos, la producción mostró de manera correcta que abusar de las sustancias puede terminar en sentimientos como la vergüenza y el aislamiento.

De igual forma mencionan que los problemas de Beth no se minimizan ni se exageran, y esto hace que den la siguiente conclusión: “La recuperación de Beth no es irrealista, sino que depende de superar muchos factores que la llevaron al consumo de sustancias”.

“The Queen’s Gambit” y la pandemia despiertan pasión por el ajedrez

Por último, mencionan que esta serie hace ver una representación significativa de problemas que a menudo permanecen en silencio.

“Esta extensa y difícil de ver, pero veraz, representación del trauma y la adicción convierte a Gambito de dama en un importante documento cultural para comprender y abordar la salud mental", concluyen.